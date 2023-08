न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी टी-20 क्रिकेट में नया कीर्तिमान बनाया है. टिम साउदी टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज के पहले मैच में बुधवार को यह कारनामा किया.

टिम साउदी ने शाकिब अल हसन को पीछे छोड़ा

टिम साउदी ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी-20 मैच में जॉनी बेयरस्टो को आउट कर टी-20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया. टिम साउदी के नाम 141 विकेट हो गए हैं, उन्होंने बांग्लादेश के दिग्गज खिलाड़ी शाकिब अल हसन को पीछे छोड़ दिया. शाकिब अल हसन के नाम 140 विकेट है.

टी-20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

टिम साउदी- 141 विकेट

शाकिब अल हसन- 140 विकेट

राशिद खान- 130 विकेट

ईश सोढ़ी- 119 विकेट

लसिथ मलिंगा- 107 विकेट