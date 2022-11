Tim Southee ने रचा इतिहास, इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बने 

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज के बाद अब वनडे की शुरुआत हो चुकी है. दोनों टीमों के बीच पहला वनडे मुकाबला आज यानी के शुक्रवार को ऑकलैंड के ईडन पार्क (Eden Park Stadium) में खेला जा रहा है. मेजबान न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी (Tim Southee) ने इस मुकाबले में एक नया इतिहास रच दिया है.

साउदी इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के लिए 100 से ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. इसके साथ ही वह T20I में 100+, वनडे में 200+ और टेस्ट में 300+ विकेट का ट्रिप्लेट पूरा करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं.

साउदी ने 25वें ओवर में भारतीय कप्तान शिखर धवन का शिकार करने के साथ ही वनडे क्रिकेट में 200 विकेट पूरे कर लिए. उन्होंने 149वीं वनडे पारी में ये कारनामा किया है. साउदी T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उनके नाम क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 134 विकेट दर्ज है.

साउदी के इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में विकेट