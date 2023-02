टिम साउदी ने की MS Dhoni के महारिकॉर्ड की बराबरी, टेस्ट में माही के 'छक्कों' से आगे निकलने के करीब

न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के दौरान मेजबान टीम के कप्तान टिम साउदी (Tim Southee) ने अपने नाम एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. साउदी ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने के मामले में पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. उन्होंने कीवी टीम की पहली पारी के दौरान यह कारनामा किया.

साउदी ने वेलिंग्टन टेस्ट मैच के दूसरे दिन स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में मिडविकेट के ऊपर से शानदार छक्का लगाया. मैच के दौरान उनका यह दूसरा छक्का था. दूसरे दिन स्टंप्स के समय वह 18 गेंदों पर एक चौके और दो छक्कों की मदद से 23 रन बनाकर नाबाद लौटे.

कप्तान टिम साउदी ने अपनी पारी का दूसरा छक्का लगाते ही टेस्ट क्रिकेट में धोनी के 78 छक्कों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. कीवी ऑलराउंडर अब खेल के सबसे लंबे प्रारूप में एमएस धोनी के 78 छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ने से महज एक शॉट दूर हैं और मैच के तीसरे दिन वह यह कारनामा कर सकते हैं.

साउदी ने केवल 131 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की है जबकि धोनी ने साउदी से 13 पारी ज्यादा ली थी. अपने नाम 78 छक्कों के साथ ही वह अब पूर्व कीवी ऑलराउंडर क्रिस केर्न्स से सिर्फ नौ छक्के पीछे हैं. हालांकि, साउदी अभी न्यूजीलैंड के धुरंधर ब्रैंडन मैकुलम से काफी दूर हैं, जिनके 107 छक्के हैं. मैकुलम के रिकॉर्ड को हाल ही में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने तोड़ा था.

तेज गेंदबाज साउदी अब टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के बल्लेबाजों की लिस्ट में 14वें नंबर पर पहुंच गए हैं.

साउदी ने इससे पहले, उस समय इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया जब वह न्यूजीलैंड के लिए 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए. उन्होंने दूसरे टेस्ट के पहले दिन बेन डकेट को आउट करके यह उपलब्धि हासिल की. साउदी पहले से ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे. साउदी ने न्यूजीलैंड के लिए 24 ओवर में 93 रन दिए और उन्हें सिर्फ एक ही सफलता मिली.