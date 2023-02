टिम साउदी ने इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया अपना नाम, ऐसा करने वाले पहले कीवी गेंदबाज बने

मेजबान न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट वेलिंग्टन में खेला जा रहा है. मुकाबले के पहले ही दिन न्यूजीलैंड के कप्तान टिम साउदी (Tim Southee) ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया. साउदी इस उपलब्धि को हासिल करने वाले न्यूजीलैंड क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज बन गए हैं.

साउदी ने न्यूजीलैंड के लिए 24 ओवर में 93 रन दिए और उन्हें सिर्फ एक ही सफलता मिली. इस विकेट के सहारे साउदी न्यूजीलैंड के लिए 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने दूसरे टेस्ट के पहले दिन बेन डकेट को आउट करके यह उपलब्धि हासिल की. साउथी पहले से ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे और शुक्रवार (24 फरवरी) को उन्होंने अपने नाम एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली.

हालांकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में साउदी से भी ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड डेनियल विटोरी के नाम है. लेकिन विटोरी के विकेटों में ICC के लिए खेलते हुए लिए गए विकेट भी शामिल थे, जबकि साउदी ने न्यूजीलैंड के लिए खेलते हुए ही तीनों फॉर्मेट में 700 विकेट के आंकड़े को हासिल कर लिया है. विटोरी ने कीवी टीम के लिए 696 बल्लेबाजों को आउट किया है.

विटोरी के बाद रिचर्ड हैडली (589), ट्रेंट बोल्ट (578) और क्रिस केर्न्स (419) का नंबर आता है. बोल्ट के पास भविष्य में न्यूजीलैंड के लिए सर्वाधिक विकेट लेने और साउदी का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है लेकिन वह अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायर हैं.