NZ vs SL: टिम साउदी ने हासिल किया बड़ा मुकाम, हमवतन डेनियल विटोरी को पछाड़ा

श्रीलंका की टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई हुई है और दो टेस्ट की सीरीज का पहला मैच क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है. दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने 6 विकेट गंवाकर 305 रन जोड़ लिए हैं. कप्तान डिमुथ करुणारत्ने (50) और कुसल मेंडिस (87) ने अपनी-अपनी फिफ्टी पूरी की. इस बीच न्यूजीलैंड की ओर से कप्तान टिम साउदी (3/44)) ने सर्वाधिक 3 विकेट अपने नाम किए. उनके अलावा मैट हैनरी (2/65) और माइकल ब्रेसवेल (1/17) ने विकेट्स का अपना खाता खोला.

इस बीच टिम साउदी ने अपने देश के लिए एक नई उपलब्धि अपने नाम कर ली है. उन्होंने 18 ओवर की गेंदबाजी में 3 विकेट लेकर अपने टेस्ट विकेट का आंकड़ा 362 तक पहुंचा दिया है और इस तरह अब वह अपने देश के लिए सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज हैं. उन्होंने पूर्व कप्तान डेनियल विटोरी (361 विकेट) को पछाड़कर उन्हें नंबर 3 पर खिसका दिया है.

34 वर्षीय साउदी अब अपने देश में सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने के मामले में सिर्फ सर रिचर्ड हेडली (431 विकेट) से पीछे हैं. अब साउदी रिचर्ड हेडली ने सिर्फ 69 विकेट दूर हैं और उनका अगला लक्ष्य यही होगा कि सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने के मामले में अपने देश के नंबर एक गेंदबाज बनें.

इस टेस्ट मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड ने यहां टॉस जीतकर मेहमान श्रीलंका को पहले बैटिंग का न्योता दिया था. लंका को सिर्फ 14 रन पर ही पहला झटका लग गया था लेकिन इसके बाद कप्तान दिमुथ करुणारत्ने (50) ने कुसल मेंडिस (87) के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 137 रनों की साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में लाने का काम किया.

हालांकि दोनों ही बल्लेबाज 151 के कुल स्कोर पर पवेलियन लौट गए. इसके बाद एंजेलो मैथ्यूज (47) और दिनेश चांदीमल (39) ने भी उपयोगी पारियां खेलकर टीम का स्कोर 250 के पार पहुंचाया. दिन का खेल खत्म होने तक धनंजय डीसिल्वा (39*) और कसुन रजीथा (16*) पर नाबाद पवेलियन लौटे.

बता दें टिम साउदी वनडे फॉर्मेट में भी अपने देश की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में टॉप 5 में शुमार हैं. बीते साल नवंबर में उन्होंने क्रिस क्रेन्स को पछाड़कर खुद को नंबर 4 पर स्थापित किया था.