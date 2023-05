पाथिराना को बताया कि जीते तो हमें 9 करोड़ रुपए मिलेंगे: CSK के खिलाड़ियों को कुछ ऐसे मोटिवेट करते हैं दीपक चाहर

मंगलवार रात आईपीएल 2023 के पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ 15 रन से शानदार जीत हासिल कर 10वीं बार टूर्नामेट के फाइनल में जगह बनाई. चेपॉक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सीएसके टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) की अर्धशतकीय पारी की मदद से 20 ओवर में 7 विकेट पर 172 रन बनाए.

जिसके बाद 173 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टीम 20 ओवर में 157 रन पर ही ढेर हो गई. चेन्नई के लिए दीपक चाहर (Deepak Chahar), महीश तीक्ष्णा (Maheesh Theekshana), रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) और मतीशा पाथिराना (Matheesha Pathirana) ने 2-2 विकेट लिए और तुषार देशपांडे ने एक सफलता हासिल की.

मैच के दौरान चेन्नई के हर खिलाड़ी ने अपना पूरा योगदान दिया, चाहे बल्ले से हो, गेंद से हो या फिर फील्ड में. पूरी टीम को 100 प्रतिशत प्रयास के दम पर टीम ने फाइनल में जगह बनाई.

मैच के बाद सीएसके के तेज गेंदबाज चाहर ने बताया कि कैसे वो जीत के बाद मिलने वाले पैसे को उनके देश की करंसी में बदलकर टीम के विदेशी खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते है.

दरअसल चाहर, मैच खत्म होने के बाद सीएसके के पूर्व खिलाड़ी और जियोसिनेमा के स्पेशलिस्ट सुरेश रैना के साथ हंसी मजाक कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा, “जो विदेशी खिलाड़ी है उनसे पैसे की बात करता हूं, जीतने पर बोनस अच्छा मिलेता है. उन्हें उनके देश की करंसी में कंवर्ट करते बतातां हूं, पाथिराना को बताया मैने कि जीते तो हमें 9 करोड़ रुपए मिलेंगे श्रीलंका के हिसाब से, कॉन्वे को बताया कि 3500 न्यूजीलैंड डॉलर मिलेगें. क्योंकि सभी को मोटिवेशन चाहिए.”