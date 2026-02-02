T20 वर्ल्ड कप के टॉप 6 बड़े विवाद, 2 तो बना देंगे शर्मनाक इतिहास

T20 वर्ल्ड कप में इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि भारत और पाकिस्तान ने राजनीतिक तल्खियों के बीच भी किसी ICC टूर्नामेंट्स में एक-दूसरे के खिलाफ खेलने से इनकार किया हो.

Published date india.com Published: February 2, 2026 6:20 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Bangladesh
नंबर 1: T20 वर्ल्ड कप 2026- बांग्लादेश बाहर

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.