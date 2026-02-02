By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
T20 वर्ल्ड कप के टॉप 6 बड़े विवाद, 2 तो बना देंगे शर्मनाक इतिहास
T20 वर्ल्ड कप में इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि भारत और पाकिस्तान ने राजनीतिक तल्खियों के बीच भी किसी ICC टूर्नामेंट्स में एक-दूसरे के खिलाफ खेलने से इनकार किया हो.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें