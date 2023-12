IND VS SA: केएल राहुल ने जीत के बाद किया खुलासा, मैच के लिए बनाया था यह प्लान, मगर...

जोहानिसबर्ग. भारत ने साउथ अफ्रीका को पहले वनडे मैच में आठ विकेट से हराकर सीरीज में जीत के साथ शुरुआत की है. रविवार को खेले गए मैच में साउथ अफ्रीका की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुई 116 रन पर ढेर हो गई, भारतीय टीम ने दो विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. भारतीय टीम की इस जीत में अर्शदीप सिंह ने प्रमुख भूमिका निभाई और उन्होंने पांच बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया. अर्शदीप के अलावा आवेश खान ने चार विकेट लिए. भारत की इस जीत के बाद कप्तान केएल राहुल ने पहले वनडे मैच में बनाए गए प्लान को लेकर बड़ा खुलासा किया है. राहुल ने इस जीत के बाद तेज गेंदबाजों की जमकर तारीफ की है.

भारतीय कप्तान केएल राहुल ने कहा कि कप्तान के तौर पर साउथ अफ्रीका में मेरी पहली जीत है. इस जीत के बाद काफी अच्छा महसूस हो रहा है. उन्होंने कहा कि हमारा प्लान था कि हम जल्दी से जल्दी स्पिनरों को मौका देंगे और इस विकेट का फायदा लेंगे लेकिन तेज गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की. भारतीय कप्तान ने कहा, पिछले दो सालों में काफी ज्यादा क्रिकेट खेले जा रहे हैं, इसी कारण से टीमों में काफी बदलाव होता रहता है, हालांकि इससे युवाओं को अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलता है.

