ICC ने मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड के लिए 3 नए खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया है जिसमें वर्ल्ड कप 2023 फाइनल के हीरो ट्रेविस हेड, ग्लेन मैक्सवेल और मोहम्मद शमी शामिल हैं. ये तीनों खिलाड़ी नवंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड के दावेदार है जिनमें से कोई एक विजेता होगा.

ट्रेविस हेड ने वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में भारत के खिलाफ शानदार शतक जड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया को छठी बार वर्ल्ड चैंपियन बना था. वहीं, मैक्सवेल ने वर्ल्ड कप के दौरान कई मैच विनिंग पारियां खेली थी जिसमें अफगानिस्तान के खिलाफ धमाकेदार दोहरा शतक भी शामिल था. वर्ल्ड कप 2023 में मोहम्मद शमी ने अपनी गेंदों से जमकर कहर बरपाया और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट झटकने वाले गेंदबाज रहे.

