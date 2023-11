पूर्व क्रिकेटर ने की भविष्यवाणी, ट्रैविस हेड हैं ऑस्ट्रेलिया के अगले कप्तान

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर साइमन ओ’डॉनेल (Simon O’Donnell) का मानना है कि भारत के खिलाफ विश्व कप 2023 फाइनल में 137 रन की शानदार पारी के बाद बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज ट्रैविस हेड (Travis Head) एक दिन ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करेंगे. रविवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हेड ने 120 गेंदों में 137 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 15 चौके और चार छक्के शामिल थे. खिताबी मुकाबले में उनकी इस पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने 43 ओवरों में 241 रनों का छोटा लक्ष्य चेज कर लिया.

हेड विश्व कप के इतिहास में सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीतने वाले चौथे क्रिकेटर बन गए. इससे पहले उन्होंने कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंतिम चार मुकाबले में यह पुरस्कार जीता था. हेड ने इस साल जून में लंदन के ओवल में भारत के खिलाफ पहली पारी में 174 गेंदों में 163 रनों की तेज पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को पहला विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप खिताब दिलाया था.

ओ’डॉनेल ने एसईएन रेडियो से कहा, “मुझे लगता है कि हम ट्रैविस हेड के रूप में अगले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पर विचार कर रहे हैं. वह ट्रैक से बहुत नीचे नहीं होगा. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान बनने के लिए शायद उन्हें तीन में से एक (फॉर्मेट) को छोड़ना होगा, मुझे लगता है कि वह उस स्तर पर टी20 को छोड़ देंगे. यह कुछ साल आगे की बात है. पैट कमिंस ने एक तरह से कल रात दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए. जब तक वह फिट हैं और खेल रहे हैं, वह ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रहेंगे.”

