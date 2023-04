RCB vs RR: ट्रेंट बोल्ट ने पूरा किया 'शतक', IPL में ऐसा करने वाले अपने देश के पहले गेंदबाज बने

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2023 के 32वें मैच में आज यानी के रविवार को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंर्जस बैंगलोर का सामना राजस्थान रॉयल्स (RCB vs RR) से हो रहा है. राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. बैंगलोर की टीम अपने घर में हो रहे इस मुकाबले में ग्रीन जर्सी (RCB Green Jersey) पहनकर खेल रही है.

कार्यवाहक कप्तान विराट कोहली एक बार फिर से इस मैच में आरसीबी की अगुवाई कर रहे हैं. लेकिन कप्तान विराट कोहली के लिए एक बार फिर अनलकी साबित हुई.राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने पहली ही गेंद पर विराट कोहली को आउट कर दिया. कोहली LBW आउट हुए.

इसके साथ ही ट्रेंट बोल्ट ने IPL में 100 विकेट पूरे करते हुए इतिहास रच दिया. बोल्ट IPL में 100 विकेट लेने वाले पहले न्यूजीलैंड के खिलाड़ी बन गए हैं. IPL में बोल्ट ने 100 में से 46 विकेट पहले 6 ओवरों में और 21 विकेट पहले ओवर में चटकाए हैं.

बोल्ट IPL में 100 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले छठे गेंदबाज हैं. इससे पहले ब्रावो, मलिंगा, नरेन, राशिद खान और रबाडा ये कारनामा कर चुके हैं.