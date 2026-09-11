EnglishHindi

IND vs NZ: धाकड़ ट्रेंट बोल्ट ने बताया- कीवी टीम को किस खिलाड़ी से रहना होगा सतर्क

वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की मुहिम में भारतीय टीम का अगल पड़ाव न्यूजीलैंड ह

Written by: Arun Kumar
Published: September 11, 2026, 5:04 PM IST
Trent Boult
ट्रेंट बोल्ट @Instagram

वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की मुहिम में भारतीय टीम का अगल पड़ाव न्यूजीलैंड हैं, जहां वह मेजबान टीम के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने पहुंचेगी. यह सीरीज 19 नवंबर से वेलिंग्टन में होगी और इसके बाद सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट क्राइस्टचर्च में होगा. इस सीरीज में कीवी टीम जिस भारतीय बल्लेबाज से खतरा महसूस करेगी वह केएल राहुल होंगे. न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट का यही मानना है. उन्होंने कहा कि केएल राहुल भारत के प्रमुख बल्लेबाज साबित होंगे.

राहुल की बल्लेबाजी के कायल बोल्ट का मानना है कि वह सीरीज के प्रमुख खिलाड़ियों में होंगे. टेस्ट क्रिकेट में 317 विकेट ले चुके 37 वर्ष के बोल्ट ने यूरोपीय टी20 प्रीमियर लीग द्वारा कराए गए इंटरव्यू में कहा, ‘मैं केएल राहुल की बल्लेबाजी का बड़ा प्रशंसक हूं. वह भारतीय बल्लेबाजी क्रम में शीर्षक्रम का प्रमुख खिलाड़ी हैं. जायसवाल भी टीम में हैं. दो शानदार बल्लेबाजों को खेलते देखना रोचक होगा.’

और पढ़ें: IND vs AFG: भारत के सामने टेस्ट में घुटनों पर आया अफगानिस्तान- पारी और 300 रनों से हारा मैच, शुभमन गिल की टीम ने रचा नया इतिहास

उन्होंने कहा, ‘भारतीय टीम जब भी न्यूजीलैंड में टेस्ट क्रिकेट खेलने आती है तो देखने में मजा आता है.’ यह दौरा फरवरी मार्च की बजाय अक्टूबर नवंबर में हो रहा है, जब मौसम काफी ठंडा होगा और बल्लेबाजों को दिक्कत आ सकती है. बोल्ट ने कहा, ‘अक्टूबर के अंत में यह दौरा होगा लिहाजा मौसम काफी ठंडा रहने वाला है. उम्मीद है कि विकेटों पर घास रहेगी, जिससे हमारे गेंदबाजों को मदद मिलेगी.’

न्यूजीलैंड के लिए कई साल तक बोल्ट और टिम साउदी नई गेंद संभालते रहे लेकिन बोल्ट का मानना है कि मौजूदा गेंदबाजों के पास भी इतनी विविधता और काबिलियत है कि वे अपनी खुद की पहचान बना सकते हैं. उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि हमारी गेंदबाजी काफी संतुलित है. हमारे पास विल ओ राउरकी के रूप में उम्दा तेज गेंदबाज हैं, जबकि काइल जैमीसन के पास स्विंग है और मैट हेनरी सटीक गेंदबाजी करते हैं.’

टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम यहां 5 टी20I और 5 वनडे मैचों की सीरीज भी खेलेगी. ऐसे में टीम के कई खिलाड़ियों को यहां हालात से सामंजस्य बिठाने में मदद मिलेगी. टीम इंडिया में कप्तान शुभमन गिल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, जसप्रीत बुमराह, वॉशिंग्टन सुंदर, मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ी एक से ज्यादा फॉर्मेट में नियमित खेलते हैं. ऐसे में उन्हें लाल गेंद के फॉर्मेट से पहले यहां के हालात समझने का अच्छा मौका मिल सकता है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.