Published date india.com Updated: February 23, 2026 12:00 AM IST
email india.com By Bharat Malhotra email india.com | Edited by Bharat Malhotra email india.com
T20 World Cup 2026: लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन..., ट्रिस्टन स्टब्स ने एक ही ओवर में बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने

बाइस जनवरी 2026 यानी आज से पूरे एक महीना पहले ही ट्रिस्टन स्टब्स को साउथ अफ्रीका की टी20 वर्ल्ड कप की टीम में जोड़ा गया था. रेयान रेकल्टन और स्टब्स को टोनी जोर्जी और डोनोवे फेरारिया की जगह शामिल किया गया था. और आज 22 फरवरी 2026 को स्टब्स मैदान पर इतिहास रच रहे थे. साउथ अफ्रीका के इस बल्लेबाज ने 24 गेंद पर 44 रन की पारी खेली. एक चौका और तीन छक्के लगाए. और अपनी टीम को 7 विकेट पर 187 रन के स्कोर तक पहुंचने में मदद की. यह स्कोर भारत की मजबूत कहे जाने वाली बल्लेबाजी के लिए बहुत ज्यादा रहा. भारत की टीम 111 रन पर सिमट गई. साउथ अफ्रीका से मिली यह हार भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी हार है. और साउथ अफ्रीका की जीत में स्टब्स ने फील्डिंग से भी भूमिका निभाई. उन्होंने एक ओवर में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने का फील्डिंग रिकॉर्ड बना दिया.

स्टब्स ने भारतीय पारी के 15वें ओवर की जब शुरुआत हुई तो भारत को 36 गेंद पर 102 चाहिए थे. और साउथ अफ्रीका के लिए बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज गेंदबाजी कर रहे थे. इस ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पंड्या ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का मारना चाहा. लेकिन वहां स्टब्स ने बाउंड्री के पार जाकर फिर अंदर आकर कैच लपक किया.

इसके बाद इसी ओवर के तीसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने मैदान के पार गेंद को मारना चाहा. लेकिन वह गेंद को अच्छी तरह टाइम नहीं कर पाए. और इस बार भी लॉन्ग ऑफ पर खड़े स्टब्स ने आगे बढ़कर कैच किया. केशव महाराज को एक और झटका दिया. रिंकू सिंह खाता भी नहीं खोल पाए. और इसके बाद स्टब्स ने अर्शदीप सिंह का भी कैच कर लिया. इसके साथ ही उन्होंने तीन कैच कर लिए.

T20 इंटरनेशनल में जहां भी फील्डिंग का रिकॉर्ड उपलब्ध है यह एक ओवर में किसी भी फील्डर (विकेटकीपर नहीं) द्वारा पकड़े गए सबसे ज्यादा कैच हैं. इससे पहले एक खिलाड़ी द्वारा एक ओवर में तीन कैच पकड़ने का डाटा न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच मिलता है. तब न्यूजीलैंड के विकेटकीपर मिशेल हे ने जैकब डफी की गेंदबाजी पर तीन कैच पकड़े थे. यह मैच माउंट मौनगानुई ने 2024 में हुआ था.

अब मैच की बात करें तो भारतीय टीम को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा. भारतीय बल्लेबाजी साउथ अफ्रीका की समझदारी भरी गेंदबाजी के सामने बेबस नजर आई. साउथ अफ्रीका ने गति परिवर्तन का बेहद खूबसूरती से इस्तेमाल किया. और इसका टीम इंडिया के पास कोई बैकअप प्लान नहीं था. भारत का अगला मुकाबला अब 26 फरवरी को जिम्बाब्वे से होगा.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

