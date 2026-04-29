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श्रीलंका क्रिकेट में आया भूचाल, अध्यक्ष समेत कार्यकारी समिति के सभी सदस्यों ने एक साथ दिया इस्तीफा

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में तीन बार के अध्यक्ष शमी सिल्वा ने बोर्ड के सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के साथ तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है.

Published date india.com Published: April 29, 2026 5:56 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Sri Lanka Cricket Team
श्रीलंका क्रिकेट टीम @OfficialSLC

श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष शम्मी सिल्वा ने बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी (कार्यकारी समिति) के सदस्यों के साथ तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है. श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके को आधिकारिक रूप से इस्तीफों की जानकारी दे दी गई है. बुधवार को श्रीलंका क्रिकेट की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, ‘यह फैसला औपचारिक रूप से राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके और युवा मामले और खेल मंत्री, सुनील कुमारा गमागे को बता दिया गया है.’ इन इस्तीफों के बाद श्रीलंका सरकार ने श्रीलंका क्रिकेट (SLC) के प्रशासन को अपने हाथों में लेने का फैसला किया है. नई कमेटी बनने तक बोर्ड का कामकाज सरकार ही देखेगी.

65 साल के सिल्वा 2019 से श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष थे. उन्हें 2021, 2023 और 2025 में बिना किसी विरोध के श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था. सिल्वा का इस्तीफा राष्ट्रीय पुरुष टीम के प्रदर्शन में गिरावट और कुप्रबंधन के आरोपों की बढ़ती आलोचना के बीच आया है. श्रीलंका इस साल के टी20 वर्ल्ड कप पर 8 स्टेज तक पहुंचने में नाकाम रहा था.

सिल्वा ने 2025 में एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया, जहां उन्होंने जय शाह की जगह कार्यभार संभाला था, जिसमें वे भारत के साथ मिलकर आयोजित होने वाले इस चुनाव को श्रीलंका क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव का कारण बताया गया है.

श्रीलंका का 1973 का खेल कानून मंत्री को खेल फेडरेशन को भंग करने का अधिकार देता है, हालांकि चुनी हुई संस्थाओं में इस तरह का दखल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के चार्टर के खिलाफ है. समझा जाता है कि आईसीसी को इस गतिविधि के बारे में जानकारी दी गई है. नए चुनावों की टाइमलाइन अभी साफ नहीं है.

सिल्वा को पहले 2023 में श्रीलंका क्रिकेट प्रमुख के पद से हटा दिया गया था. उस समय राष्ट्रीय टीम का प्रदर्शन 2023 वनडे वर्ल्ड कप में खराब रहा था. इसके बाद आईसीसी ने बोर्ड को निलंबित कर दिया था. इसकी वजह से 2024 का पुरुष अंडर-19 वर्ल्ड कप भी श्रीलंका से साउथ अफ्रीका शिफ्ट कर दिया गया था. सिल्वा 2025 में फिर से बोर्ड अध्यक्ष के रूप में लौटे थे.

(एजेंसी: आईएएनएस)

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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