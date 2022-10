कप्तान रोहित शर्मा गुरुवार (Rohit Sharma) को वाका ग्राउंड में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के दूसरे अभ्यास मैच के दौरान ना ही फील्डिंग करने उतरे और ना ही बल्लेबाजी करते दिखे. भारत के कप्तान का नाम प्लेइंग इलेवन में लिखा होने के बावजूद रोहित का मैदान पर नजर ना आना फैंस के लिए आश्चर्यजनक था. इसके बजाय,Also Read - आईसीसी टूर्नामेंट में डरपोक क्रिकेट खेल रही है टीम इंडिया : नासिर हुसैन ने बताया भारत के विश्व कप ना जीतने का कारण

रोहित के ना रहने पर केएल राहुल टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे थे. जीत के लिए 169 रनों का पीछा करते हुए, भारत 20 ओवरों में 133/7 रन ही बना सका और भारत 36 रन से मैच हार गया.

रोहित के मैदान से नदाराद रहने से ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि विराट कोहली (Virat Kohli) जो कि प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे, मैदा पर फील्डिंग करते नजर आए. कोहली के साथ सूर्यकुमार यादव और युजवेंद्र चहल को अभ्यास मैच की प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया था.

कोहली को मैदान पर देख फैंस बहुत खुश हुए. लेकिन जहां फैंस विराट कोहली कवर्स, प्वाइंट और बाउंड्री के पास फील्ड करते देख खुश हो रहे थे वहीं रोहित के मैदान पर ना उतरने से वो नाराज भी हुए. फैंस ने अपनी नाराजगी ट्विटर के जरिए जाहिर की.

But guys, it’s an unofficial warm-up. So, please don’t bash them, please!

The main reason was the Rohit Sharma why team india had lost the match. He was in playing 11 and didn’t batted,If he doesn’t want to bat,Why was in the 11. https://t.co/NsN5SHC0GY

— (@Vinith_KLR) October 13, 2022