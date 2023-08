कुछ लोगों के इतने चेहरे होते हैं...वीरेंद्र सहवाग के ट्वीट से कन्फ्यूज हुए लोग, पूछ रहे सवाल

टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. सहवाग के ट्वीट अक्सर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में होते हैं. शायराना अंदाज में कभी वह अपनी बात रखते हैं तो कभी वह सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी राय देते हैं. मंगलवार को वीरेंद्र सहवाग ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें वह तंज कसते नजर आ रहे हैं. हालांकि सहवाग ने इस ट्वीट से किस पर निशाना साधा है, यह स्पष्ट नहीं है, मगर इसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी लंबी बहस हो रही है.

दो चेहरे वाले लोग, सहवाग ने किया ट्वीट

वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया…कुछ लोगों के इतने चेहरे होते हैं कि फेसवॉश जल्दी खत्म हो जाता है. दो चेहरे वाले लोग खतरनाक होते हैं, क्या आपने कभी ऐसे लोगों का सामना किया है, उनके निपटने का आपका क्या तरीका है, कृप्या बताएं.