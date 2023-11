Hindi Cricket Hindi

भारतीय क्रिकेट की विरासत पक्की: विराट कोहली के सचिन तेंदुलकर के 49 वनडे शतक रिकॉर्ड की बराबरी करने पर दिग्गजों ने दिए ऐसे रिएक्शनंस

Virat Kohli 49th ODI century: भारतीय क्रिकेट के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्व कप मैच में वनडे करियर का 49वां शतक बनाकर पूर्व दिग्गज सचिन तेंदुलकर की बराबरी की.

भारतीय क्रिकेट का इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो दो नाम सबसे ऊपर, सबसे आगे सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे. वो नाम हैं सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) और विराट कोहली (Virat Kohli). भारतीय क्रिकेट के दो सबसे महान बल्लेबाज आज वनडे क्रिकेट के एक ही पड़ाव पर पहुंच खड़े हैं. विराट कोहली ने पांच नवंबर 2023 को अपने 35वें जन्मदिन के मौके पर वनडे करियर का 49वां शतक बनाकर सचिन की बराबरी कर ली है.

कोलकाता के मशहूर ईडन गार्डन्स पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में बल्लेबाजी करते हुए कोहली ने 119 गेंदो पर अपना शतक पूरा किया. पारी के 49वें ओवर में कगीसो रबाडा की तीसरी गेंद पर कोहली के एक रन पूरा करते ही स्टेडियम में मौजूद हर फैन ने खड़े होकर भारतीय क्रिकेट के इस महान खिलाड़ी का अभिवादन किया.

ईडन गार्डन्स का इतिहास हमेशा से ही स्वर्णिम रहा है. इस मैदान पर भारतीय टीम ने अतीत में दर्शकों को कई शानदार पल दिए हैं और अब इस लंबी लिस्ट में विराट कोहली का 49वां वनडे शतक भी जुड़ गया है. कोहली के इस कीर्तिमान को हासिल करते ही ना केवल स्टेडियम में मौजूद फैंस ने बल्कि कई पूर्व क्रिकेटर्स और समीक्षकों ने भारतीय दिग्गज को बधाई दी.

कोहली के 49वें शतक को स्टेडियम में लाइव देख रहे पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान (Irfan Pathan) ने तेंदुलकर की बराबरी करने पर विराट के लिए कहा, “जिन्हें कंधो पर उठाया था आज उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं.”

पठान दरअसल 2011 विश्व कप की बात कर रहे थे जब फाइनल में जीत हासिल करने के बाद कोहली के साथ युवा भारतीय खिलाड़ियों ने तेंदुलकर को अपने कंधे पर उठाकर वानखेड़े स्टेडियम में लैप ऑफ ऑनर दिया था.

Legacy cemented: Century No 49 on his 35th birthday for Virat Kohli to draw level with the great Sachin Tendulkar. Two greats of the game . — Ian Raphael Bishop (@irbishi) November 5, 2023

पूर्व दिग्गज ईयान बिशप (Ian Bishop) ने ट्वीट किया, “विरासत पक्की: अपने 35वें जन्मदिन पर सेंचुरी नंबर 49 बनाकर विराट कोहली ने महान सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली. खेल के दो महान खिलाड़ी.”

The sign of a great player. Converts great form into big scores. Kohli just understands situations. And owns them enough to give himself a birthday present — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) November 5, 2023

मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले (Harsha Bhogle) ने लिखा, “महान खिलाड़ी की निशानी. शानदार फॉर्म को बड़े स्कोर में बदल देता है. कोहली परिस्थितियों को समझते हैं. और उनके पास खुद को जन्मदिन का उपहार देने में सक्षम है”.

“This is India’s record. As long as it stays with India, I am happy.” – SRT pic.twitter.com/iChRrXcvWw — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) November 5, 2023

in Kolkata for the Birthday Boy! From scoring his Maiden century in Kolkata to scoring histh ODI Ton #TeamIndia | #CWC23 | #MenInBlue | #INDvSA pic.twitter.com/pA28TGI4uv — BCCI (@BCCI) November 5, 2023

Sachin Tendulkar Virat Kohli Congratulations to Virat Kohli as he equals the legendary Sachin Tendulkar’s record for the most ODI s! #TeamIndia | #CWC23 | #MenInBlue | #INDvSA pic.twitter.com/lXu9qJakOz — BCCI (@BCCI) November 5, 2023