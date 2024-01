Ranji Trophy: बिहार का यह कैसा मजाक, मुंबई के खिलाफ उतारीं दो-दो टीमें, मैच में देरी

नई दिल्ली. रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy) जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में बिहार क्रिकेट में एक अलग ही तरह का फर्जीवाड़ा सामने आया है. यहां बिहार क्रिकेट असोसिएशन (BCA) ने इस टूर्नामेंट के लिए दो अलग-अलग टीमों को चुन कर भेज दिया. मैच के दिन दोनों ही टीमें मैदान पर खेलने को तैयार थीं, जिससे मैच के अधिकारी भी हैरान रह गए. बिहार की टीम पटना के मोईन उल हक स्टेडियम में मुंबई से भिड़ रही है. लेकिन इस मैच से पहले यहां नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला. बाद में यहां पुलिस को दखल देना पड़ा और इसके बाद दोपहर 1 बजे मैच शुरू हो पाया.

बिहार की दो टीमों को उसके दो अलग-अलग प्रशासनिक अधिकारियों ने यहां चुनकर भेजा था. बिहार क्रिकेट असोसिएशन (BCA) के अध्यक्ष ने एक अलग टीम बनाई थी, जबकि BCA के सचिव ने एक अलग टीम चुनी थी. दोनों ही टीमों में एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था, जिसका नाम दोनों टीमों में मौजूद हो. मैच से पहले इन दोनों अधिकारियों के बीच काफी बहस भी हुई, जिसके बाद पुलिस को बुलाना पड़ा यह मैच दोपहर 1 बजे शुरू हो पाया.

