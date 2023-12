दुबई. तेज गेंदबाज राज लिम्बानी की घातक गेंदबाजी से भारत ने नेपाल को दस विकेट से हराकर अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया. राज लिम्बानी ने 13 रन देकर सात बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया. नेपाल को 22 . 1 ओवर में सिर्फ 52 रन पर आउट करने के बाद हरफनमौला अर्शिन कुलकर्णी (नाबाद 43 रन) के शानदार प्रदर्शन की मदद से भारत ने सिर्फ 7 . 1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया.

पिछले मैच में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से आठ विकेट से हारी भारतीय टीम को नॉकआउट चरण में पहुंचने के लिये आखिरी लीग मैच हर हालत में जीतना था, पहले दोनों मैच हारकर नेपाल पहले ही दौड़ से बाहर हो चुका था, नेपाल का कोई भी बल्लेबाज भारत के खिलाफ मैच में दोहरे अंक तक नहीं पहुंच सका.

In a resounding victory, India-U19 triumphed over Nepal-U19 by 10 wickets, effortlessly achieving the target, showcasing an outstanding display of skill and dominance on the ground today.#ACCMensU19AsiaCup #ACC pic.twitter.com/R7pPvdeGxD

