U19 Asia Cup 2023: डिफेंडिंग चैंपियन भारत की धमाकेदार जीत, पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से दी शिकस्त

दुबई: भारतीय क्रिकेट टीम ने एसीसी पुरुष अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 ( ACC U19 Asia Cup 2023) के अपने शुरुआती मैच में धमाकेदार जीत की है. अर्शीन कुलकर्णी के ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत युवा टीम ने ग्रुप-ए में शुक्रवार को आईसीसी अकादमी ओवल 1 में अफगानिस्तान को सात विकेट से हरा दिया. भारतीय टीम अब अपने अगले मुकाबले में रविवार को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगी.

भारत ने पहले गेंदबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम को 50 ओवर में 173 रन पर समेट दिया और फिर 37.3 ओवर में तीन विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. आठ बार की विजेता भारत के लिए अर्शीन कुलकर्णी ने 105 गेंदों पर 70 रनों की नाबाद पारी खेली. उनके अलावा मुशीर खान ने भी 53 गेंदों पर तीन चौकों के सहारे नाबाद 48 रनों का योगदान दिया.

