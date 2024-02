ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को एक विकेट से हराया; अंडर 19 विश्व कप 2024 फाइनल में भारत से होगा मुकाबला

Australia U19 vs Pakistan U19, Semi-Final : प्लेयर ऑफ द मैच टॉम स्ट्रेकर के छह विकेट हॉल और हैरी डिक्सन की अर्धशतकीय पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को दूसरे सेमीफाइनल मैच में पाकिस्तान पर एक विकेट की रोमांचक जीत हासिल कर आईसीसी अंडर-19 विश्व कप फाइनल में जगह बनाई जहां उनका सामना गत चैम्पियन भारत से होगा. विश्व कप फाइनल रविवार को विलोमूर पार्क, बेनोनी स्टेडियम में खेला जायेगा.

भारतीय टीम अपना नौवां फाइनल खेलेगी जबकि ऑस्ट्रेलिया का यह छठा फाइनल होगा. भारत ने रिकॉर्ड पांच खिताब जीते हैं जबकि आस्ट्रेलिया के नाम तीन ट्राफियां रही हैं. पिछली बार आस्ट्रेलिया ने 2010 में यह ट्राफी पाकिस्तान को हराकर जीती थी.

पाकिस्तान के खिलाड़ी तेज गेंदबाज स्ट्रेकर (24 रन देकर छह विकेट) के आगे संघर्ष करते रहे जिससे टीम बल्लेबाजी का न्यौता मिलने के बाद महज 179 रन का स्कोर ही खड़ा पर पायी. अगर अराफात मिन्हास (52 रन) और अजान अवेस (52 रन) के अर्धशतक नहीं होते तो यह स्कोर और कम होता.

ऑस्ट्रेलियाई टीम भी पाकिस्तानी गेंदबाजों के आगे जूझती दिखी लेकिन इसके बावजूद 49.1 ओवर में नौ विकेट पर 181 रन बनाकर फाइनल में पहुंचने में सफल रही. इसमें डिक्सन (75 गेंद में 50 रन, पांच चौके) और ओलिवर पीके (75 गेंद में 49 रन, तीन चौके) की पारियों का अहम योगदान रहा.

पाकिस्तानी गेंदबाजों ने आस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को एक-एक रन के लिए मेहनत करायी. ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज डिक्सन और सैम कोन्सास (14) ने मिलकर 33 रन जोड़े लेकिन टीम ने 6.2 ओवर में 26 रन जोड़कर चार विकेट गंवा दिये जिससे टीम मुश्किल में थी.

हालांकि आस्ट्रेलियाई टीम दबाव का जितनी अच्छी तरह सामना करती है, उतना ज्यादा टीम नहीं कर पाती हैं और उन्होंने मुकाबले में इसी जज्बे का प्रदर्शन किया. ऑस्ट्रेलिया के मध्यक्रम ने एक दो रन लेने के अलावा बीच बीच में बाउंड्री से रन जुटाने पर ध्यान लगाया.

