Hindi Cricket Hindi

U19 World Cup 2026 Ind Vs Pak Vaibhav Suryavanshi Makes New Record See List

U19 World Cup 2026: पाकिस्तान के खिलाफ जल्दी आउट होकर भी वैभव ने रच दिया इतिहास, अपने नाम किया ये रिकॉर्ड

U19 World Cup 2026: अंडर-19 विश्व कप 2026 के सुपर-6 राउंड का आखिरी मुकाबला आज भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है. इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने अपने नाम के खास रिकार्ड बनाया है.

vaibhav Suryavanshi

Vaibhav Suryavanshi Record: अंडर-19 विश्व कप 2026 के सुपर-6 राउंड का आखिरी मुकाबला आज भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है. यह हाई-वोल्टेज मैच जिम्बाब्वे के बुलावायो स्थित क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में हो रहा है. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारतीय टीम की ओर से पारी की शुरुआत वैभव सूर्यवंशी और आरोन जॉर्ज ने की लेकिन इस मैच में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला नहीं चला वो आज 22 गेदों पर सिर्फ 39 रन बना सकें.

वैभव सूर्यवंशी के नाम दर्ज हुआ ये रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने जैसे ही इस मैच में 11 रन पूरे किए, उन्होंने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. वह भारत के लिए यूथ वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शुभमन गिल और उन्मुक्त चंद से आगे निकल गए. दोनों दिग्गज खिलाड़ियों के नाम 1149 रन दर्ज थे, जबकि वैभव ने इस आंकड़े को पार कर लिया. इससे पहले वैभव विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ चुके हैं, जिससे साफ है कि वह भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए सितारे बनते जा रहे हैं.

इतना ही नहीं, वैभव सूर्यवंशी की नजरें अब यूथ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों के शीर्ष रिकॉर्ड पर भी हैं. फिलहाल इस सूची में विजय जोल और यशस्वी जायसवाल सबसे आगे हैं. वैभव उनसे ज्यादा दूर नहीं हैं और आने वाले मैचों में वह इन रिकॉर्ड्स को भी तोड़ सकते हैं.

यूथ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की सूची दी गई है:

खिलाड़ी रन विजय जोल 1404 यशस्वी जायसवाल 1386 तन्मय श्रीवास्तव 1316 वैभव सूर्यवंशी 1150* शुभमन गिल / उन्मुक्त चंद 1149 सरफराज खान 1080 विराट कोहली 978

दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है ये मैच

आज का यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंचने की एक ही जगह बची है. ग्रुप-2 से इंग्लैंड पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है. भारत के पास 6 अंक हैं, जबकि पाकिस्तान के खाते में 4 अंक हैं. भारत अगर यह मैच जीतता है तो सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा. वहीं पाकिस्तान के लिए राह मुश्किल है, क्योंकि उसका नेट रन रेट 1.484 है, जो भारत के 3.337 से काफी कम है.