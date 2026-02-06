By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
U19 वर्ल्ड कप फाइनल- वैभव सूर्यवंशी के तूफानी शतक से इंग्लैंड चकराया, 25 ओवर में ठोके 250 रन, कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़े
युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में सिर्फ 80 बॉल में 175 रन ठोक दिए.
Vaibhav Suryavanshi 175 Runs in U19 World Cup 2026 Final: क्रिकेट के मैदान पर अपने बल्ले से रोज-रोज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को बौना बना रहे भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) ने अंडर 19 वर्ल्ड के फाइनल में भी कोहराम मचा दिया है. इंग्लैंड के खिलाफ हरारे में खेले जा रहे इस मैच में उन्होंने सिर्फ 80 बॉल में 175 रन ठोककर भारत को विशाल स्कोर की ला दिया है. इस वर्ल्ड कप में यह वैभव का पहला ही शतक है. उन्होंने इस पारी में 15 चौके और 15 छक्के जड़े.
वैभव की इस धमाकेदार पारी की बदौलत भारत ने शुरुआती 25 ओवर में ही 250 रन बना लिए थे. अभी 25 ओवरों का खेल और बाकी है, जहां से भारत 450 रन पार तक जाना चाहेगा.
तूफानी अंदाज में यहां खेलने उतरे 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने यहां सिर्फ 55 बॉल में ही शतक अपने नाम कर लिया था. शतक जड़ने तक उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और 8 छक्के जमा दिए थे. यह अंडर 19 वर्ल्ड कप इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक है. सबसे तेज शतक लगाने का कारनाम भी इसी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के विल मलाजचुक ने जापान के खिलाफ विंडहोक में खेले गए मैच में किया था, जब उन्होंने सिर्फ 51 बॉल में शतक जमाया था.
सबसे तेज U19 वर्ल्ड कप शतक
51 – विल मलाजचुक (AUS) बनाम जापान, विंडहोक, 2026
55 – वैभव सूर्यवंशी (IND) बनाम ENG, हरारे, 2026
63 – कासिम अकरम (PAK) बनाम SL, नॉर्थ साउंड, 2022
65 – बेन मेयस (ENG) बनाम SCOT, हरारे, 2026
69 – राज बावा (IND) बनाम युगांडा, तारौबा, 2022
खबर अपडेट हो रही है…
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें