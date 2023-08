Hindi Cricket Hindi

UAE की ऐतिहासिक जीत, न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर मचाई सनसनी

UAE की इस जीत में गेंदबाज आयन खान की अहम योगदान रहा जिन्होंने 4 ओवरों में 20 रन देकर 3 बड़े विकेट हासिल किए. आयन खान को शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड से नवाजा गया.

PIC- UAE Cricket

UAE vs NZ: कप्तान मुहम्मद वसीम के शानदार अर्धशतक और आसिफ खान की साहसिक पारी के दम पर यूएई ने दुबई में न्यूजीलैंड को हराकर इतिहास रच दिया है. UAE की न्यूजीलैंड पर ये पहली और ऐतिहासिक जीत है.

दुबई में खेले गए इस दूसरे T20I मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 142 रनों का स्कोर खड़ा किया जिसमें मार्क चैपमैन का 63 रनों का योगदान रहा. इसके जवाब में UAE का आगाज थोड़ा खराब रहा और सलामी बल्लेबाज आर्यंश शर्मा पहले ही ओवर में बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. हालांकि इसके बाद कप्तान मुहम्मद वसीम ने धमाकेदार पारी खेलते हुए अपनी टीम को 16वें ओवर में ही जीत दिला दी. वसीम के अलावा आसिफ खान ने 29 गेंदों पर नाबाद 48 रनों की पारी खेली.

UAE recorded a brilliant win over New Zealand in Dubai to level the three-match series 👏#UAEvNZ Report 👇https://t.co/DwoBnkr2uR — ICC (@ICC) August 19, 2023

UAE की इस धमाकेदार जीत के साथ ही 3 मैचों की सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर पहुंच गई है. अब सीरीज के विजेता का फैसला तीसरे और आखिरी मैच से होगा जो 20 अगस्त को खेला जाएगा. इससे पहले न्यूजीलैंड ने सीरीज के शुरुआती मैच में 19 रनों से जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई थी.

The moment UAE defeated New Zealand and squared the three-match T20I series 1-1

🇦🇪🏏 pic.twitter.com/Heygr0Puu9 — UAE Cricket Official (@EmiratesCricket) August 19, 2023

3/20 in four overs!

A deserving player of the match award for Aayan Afzal Khan.#UAEvNZ pic.twitter.com/9j6Mt5KuYC — UAE Cricket Official (@EmiratesCricket) August 19, 2023

