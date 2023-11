युगांडा ने टी-20 विश्व कप 2024 के लिए क्वालिफाई किया, सेलिब्रेशन का वीडियो हुआ वायरल

विंडहोक (नामीबिया). युगांडा ने गुरुवार को यहां रवांडा को नौ विकेट से हराकर अगले साल वेस्टइंडीज और अमेरिका में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर लिया. युगांडा मौजूदा अफ्रीकी क्वालीफायर के जरिए मुख्य टूर्नामेंट में जगह बनाने वाली नामीबिया के बाद दूसरी टीम है. अफ्रीका क्वालीफायर के क्षेत्रीय फाइनल में युगांडा ने रवांडा को हराकर शीर्ष दो में जगह सुनिश्चित की, युगांडा की यह छह मैच में पांचवीं जीत है.

टी-20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई करते ही युगांडा के कोच सहित पूरे प्लेयर्स और टीम स्टॉफ खुशी से झूम उठे. प्लेयर्स के सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

