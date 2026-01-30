Hindi Cricket Hindi

T20 World Cup: फिर हुई बेइज्जती, आइसलैंड के बाद युगांडा ने भी पाकिस्तान को ट्रोल किया

युगांडा क्रिकेट के ऑफिशियल X अकाउंट से एक पोस्ट की गई है. इसमें कहा गया है, "अगर T20 वर्ल्ड कप में कोई सीट खाली होती है तो युगांडा तैयार है."

T20 World Cup 2026: T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की हिस्सेदारी को लेकर सस्पेंस की वजह से सोशल मीडिया पर खूब ट्रोलिंग हो रही है. कुछ दिन पहले ही आइसलैंड पाकिस्तानी टीम के मजे लिए थे. अब इस लिस्ट में एक नया नाम युगांडा का जुड़ गया है.

युगांडा क्रिकेट के ऑफिशियल X अकाउंट से एक पोस्ट की गई है. इसमें कहा गया है, “अगर T20 वर्ल्ड कप में कोई सीट खाली होती है तो युगांडा तैयार है. सामान पैक है और पैड भी तैयार हैं. हमारे पासपोर्ट भी रेडी हैं.” दरअसल बात ये है कि अगर पाकिस्तान विश्व कप से बाहर हुआ तो उसकी जगह युगांडा को मौका दिया जा सकता है.

Dear @ICC, If a T20 World Cup seat opens, Uganda is ready – packed and padded. Passports warm (not ice). No bakers leaving ovens or ships U-turning. Heat, noise, pressure? We’ll bring the bold kit. Yours,

Ready when you are https://t.co/6FAsQDLcXw — Cricket Uganda (@CricketUganda) January 29, 2026

इससे पहले आइसलैंड क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिशियल X अकाउंट से भी एक पोस्ट की गई थी.इसमें ICC को संबोधित करते हुए कहा गया था कि बहुत भारी मन से हम यह घोषणा कर रहे हैं कि हम आने वाले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जगह नहीं ले पाएंगे.

पोस्ट में आइसलैंड क्रिकेट एसोसिएशन ने लिखा, ” प्रिय ICC, बहुत भारी मन से हम यह घोषणा कर रहे हैं कि हम आने वाले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जगह नहीं ले पाएंगे. भले ही वे अब पीछे हट जाएं लेकिन कम समय के कारण हमारी टीम के लिए इस ग्लोबल क्रिकेट इवेंट में प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए तैयारी करना असंभव है. हम स्कॉटलैंड की तरह नहीं हैं कि बिना किसी किट स्पॉन्सर के पहुंच जाएं. हमारे खिलाड़ी अलग-अलग बैकग्राउंड से हैं और वे अपनी नौकरी छोड़कर दुनिया के दूसरे छोर पर जाकर ऐसे तापमान में खेलने नहीं जा सकते जो आमतौर पर सिर्फ़ फिनिश सौना में महसूस होता है. हमारा नुकसान शायद युगांडा का फायदा होगा. हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं.”

क्यों ट्रोल हो रहा है पाकिस्तान?

टी20 विश्व कप 2026 से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) की जुगलबंदी पाकिस्तान की ग्लोबल बेइज्जती का कारण बन रही है. भारत में खेलने से इनकार करने के कारण बांग्लादेश को पहले ही विश्व कप से हटाया जा चुका है. दूसरी तरफ पाकिस्तान ने पहले ही राजनीतिक तनाव के कारण भारत में अपने मैच खेलने से इनकार कर दिया था. इसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) को पाकिस्तान के मैच न्यूट्रल जगह श्रीलंका में शिफ्ट करने पड़े थे.

बांग्लादेश के विश्व कप से बाहर होने को लेकर पीसीबी ने काफी हंगामा किया था जिसके बाद आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कड़ी चेतावनी दी थी. पीसीबी ने बांग्लादेश के समर्थन में विश्व कप से बाहर होने की धमकी दी थी. हालांकि बाद में प्रतिबंधों के डर और आर्थिक नुकसान का आकलन करने के बाद पाकिस्तान के होश ठिकाने आए. पाकिस्तान ने विश्व कप के लिए अपनी टीम घोषित कर दी है और माना जा रहा है कि पूरी टीम 2 फरवरी को कोलंबो पहुंच जाएगी. 15 फरवरी को पाकिस्तान का मुकाबला भारत के साथ है.