उमेश यादव के पिता का निधन, BCCI ने जताया शोक, इंदौर टेस्ट में उपलब्ध रहना मुश्किल

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज उमेश यादव (Umesh Yadav) के पिता तिलक यादव (Umesh Yadav’s Father Demise) का बीते बुधवार को नागपुर में निधन हो गया. 74 साल के उमेश के पिता लंबे समय से बीमार थे और उनका शहर के एक निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था. उमेश इस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 4 टेस्ट की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का हिस्सा हैं. हालांकि उन्हें सीरीज के पहले दो टेस्ट में प्लेइंग XI में मौका नहीं मिला. हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि वह इंदौर टेस्ट के लिए टीम के साथ उपलब्ध रहेंगे या नहीं.

पिता को खोने के बाद उमेश यादव का इंदौर में 1 मार्च से शुरु होने वाले तीसरे टेस्ट के लिए उपलब्ध होना मुश्किल लग रहा है. समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, तिलक यादव का नागपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था. उनका अंतिम संस्कार नागपुर के कोलार में किया गया.

तिलक यादव उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से महाराष्ट्र आए थे और यहां वलनी कोयला खान में बरसों तक अपनी सेवाएं देने के बाद वह रिटायर हुए. यादव अपने परिवार के साथ नागपुर के पास खापरखेड़ा में बस गए. तिलक यादव के तीन बेटे हैं. उमेश यादव के अलावा उनके परिवार में दो अन्य बेटे कमलेश और रमेश भी हैं.