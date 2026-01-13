By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Under 19 World Cup: क्या ग्रुप स्टेज में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान? जानें टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल
गुरुवार से शुरू हो रहे अंडर 19 वर्ल्ड कप में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं. भारत टू्र्नामेंट के पहले ही दिन अमेरिका के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा. इस बार चिरप्रतिद्वंद्वी भातर और पाकिस्तान की भिड़ंत होगी या नहीं इसका फैसला ग्रुप स्टेज के बाद होगा.
15 जनवरी (गुरुवार से) अंडर-19 वर्ल्ड कप की शुरुआत से हो रही है. वर्ल्ड कप 15 जनवरी से 6 फरवरी तक संयुक्त रूप से जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा. वर्ल्ड कप में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 4-4 के ग्रुप में बांटा गया है. भारतीय टीम यूएसए, बांग्लादेश, और न्यूजीलैंड के साथ ग्रुप ए में है. आइए जानते हैं कि भारतीय टीम के मैच कब और कहां खेले जाएंगे. अगर आप ग्रुप स्टेड में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत का इंतजार कर रहे हैं तो इसका जवाब है कि यहां दोनों देश कम से कम ग्रुप स्टेज में एक-दूसरे से नहीं भिड़ेंगे.
अंडर-19 वर्ल्ड कप के पहले दिन ही (15 जनवरी) भारत का मुकाबला यूएसए के साथ है. मैच क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो, जिम्बाब्वे में भारतीय समयानुसार 1 बजे से शुरू होगा. भारतीय टीम का दूसरा मुकाबला 17 जनवरी को बांग्लादेश के खिलाफ खेला जाएगा. ये मैच भी क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो, जिम्बाब्वे में ही भारतीय समयानुसार 1 बजे से खेला जाएगा. भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा हालात को देखते हुए इस मैच के रोमांचक होने की उम्मीद है.
भारतीय टीम का लीग स्टेज का तीसरा मुकाबला 24 जनवरी को बुलावायो में ही खेला जाएगा. यह मैच भी भारतीय समयानुसार 1 बजे ही शुरू होगा. ग्रुप की शीर्ष दो टीम अगले स्टेज के लिए क्वॉलिफाई करेगी.
यह है भारत का शेड्यूल
- 15 जनवरी (गुरुवार) vs USA- बुलावायो
- 17 जनवरी (शनिवार) vs बांग्लादेश- बुलावायो
- 24 जनवरी (शनिवार) vs न्यूजीलैंड- बुलावायो
अन्य ग्रुप पर नजर डालें तो ग्रुप बी में पाकिस्तान, स्कॉटलैंड, जिंबाब्वे और इंग्लैंड हैं. ग्रुप C में ऑस्ट्रेलिया, जापान, आयरलैंड और श्रीलंका हैं. ग्रुप डी में दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज हैं.
अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026, वर्ल्ड कप का 16वां संस्करण है. पिछले 15 संस्करणों में भारतीय टीम सबसे सफल टीम बनकर उभरी है. भारतीय टीम 5 बार चैंपियन रही है. ऑस्ट्रेलिया ने 4 बार ये खिताब जीता है. पाकिस्तान 2 बार चैंपियन रही है. इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज और बांग्लादेश भी एक-एक बार चैंपियन रह चुकी हैं. ऑस्ट्रेलिया मौजूदा विजेता है. 2024 में हुए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 79 रन से हराकर खिताब जीता था.
इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के जिस बल्लेबाज के प्रदर्शन पर दुनियाभर के क्रिकेट प्रेमियों की नजर रहने वाली है. वो बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी हैं. साल 2025 में आईपीएल, भारत की अंडर-19 और अपनी घरेलू टीम बिहार के लिए खेलते हुए वैभव ने रनों का अंबार लगाया है. देखना होगा वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट में उनका प्रदर्शन कैसा रहता है.
अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम
आयुष म्हात्रे (C), आर.एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, डी. दीपेश, मोहम्मद एनान, आरोन जॉर्ज, अभिज्ञान कुंडू, किशन कुमार सिंह, विहान मल्होत्रा, उद्धव मोहन, हेनिल पटेल, खिलन ए. पटेल, हरवंश सिंह, वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी.
(एजेंसी: आईएएनएस)
