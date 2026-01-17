By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
U19 World Cup: भारत की लगातार दूसरी जीत, बांग्लादेश को 18 रन से हराया; गेंदबाजों ने किया कमाल
ICC U19 World Cup: अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी जीत हासिल कर ली है.
IND Vs BAN: अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को 18 रन से हरा दिया. यह मुकाबला बारिश से काफी प्रभावित रहा और नतीजा डकवर्थ लुईस नियम से निकाला गया. इस जीत के साथ भारत ने ग्रुप-ए में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है. यह भारत की टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत थी, जिससे टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ा है. मैच बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला गया, जहां मौसम बार-बार बाधा बनता रहा. इसके बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने संयम और समझदारी से खेल दिखाया. टीम ने मुश्किल हालात में भी अच्छा स्कोर खड़ा किया और फिर गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन कर जीत हासिल की.
भारत की पारी
बारिश की वजह से टॉस में देरी हुई और टॉस जीतकर बांग्लादेश ने भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया. भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही और 12 रन के स्कोर पर दो विकेट गिर गए. इसके बाद विहान मल्होत्रा और वैभव सूर्यवंशी ने पारी को संभालने की कोशिश की. दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 41 रन जोड़े. विहान जल्दी आउट हो गए, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी. उन्होंने अभिज्ञान कुंडू के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 62 रन की अहम साझेदारी की. वैभव ने 72 रन बनाए, जिसमें कई चौके और छक्के शामिल थे, जिससे टीम को मजबूत स्थिति मिली.
कुंडू की दमदार पारी
वैभव के आउट होने के बाद अभिज्ञान कुंडू ने जिम्मेदारी संभाली. उन्होंने कनिष्क चौहान के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 54 रन जोड़े. भारत ने 39 ओवर में 6 विकेट पर 192 रन बना लिए थे, तभी बारिश ने फिर से खेल रोक दिया. मैच दोबारा शुरू होने पर ओवर कम कर दिए गए. भारतीय टीम 48.4 ओवर में 192 रन पर ऑलआउट हो गई. कुंडू ने 80 रन की बेहतरीन पारी खेली, जो टीम के लिए बहुत अहम साबित हुई. कनिष्क चौहान ने भी 28 रन जोड़कर योगदान दिया. बांग्लादेश की ओर से अल फहाद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए.
बांग्लादेश की पारी
लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम को शुरुआत में ही झटका लगा और चौथी गेंद पर पहला विकेट गिर गया. इसके बाद रिफत बेग और कप्तान अजीजुल हामिम तमीम ने पारी को संभाला और 56 रन की साझेदारी की. बांग्लादेश ने 17.2 ओवर में 2 विकेट पर 90 रन बना लिए थे, तभी बारिश ने एक बार फिर मैच रोक दिया. खेल शुरू होने पर डकवर्थ लुईस नियम से बांग्लादेश को 29 ओवर में 165 रन का नया लक्ष्य मिला. दबाव में बांग्लादेश की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई और पूरी टीम 28.3 ओवर में 146 रन पर सिमट गई.
भारत की गेंदबाजी ने दिलाई जीत
भारत की जीत में गेंदबाजों का बड़ा योगदान रहा. विहान मल्होत्रा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 14 रन देकर 4 विकेट झटके. उनकी गेंदबाजी ने बांग्लादेश की उम्मीदों को पूरी तरह तोड़ दिया. इसके अलावा खिलन पटेल ने 2 विकेट लिए. दीपेश देवेंद्रन, हेनिल पटेल और कनिष्क चौहान को भी 1-1 सफलता मिली. कप्तान तमीम ने 51 रन की जुझारू पारी खेली, लेकिन वह टीम को जीत तक नहीं पहुंचा सके. इस तरह भारत ने 18 रन से मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी.
