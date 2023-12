Hindi Cricket Hindi

Unfair Decision Pakistani Media Reacts On Mohammad Rizwan Out Controversy In Aus Vs Pak Test Match

AUS VS PAK: मोहम्मद रिजवान के आउट होने पर मचा बवाल, पाकिस्तानी मीडिया ने कहा-गलत फैसला

मेलबर्न. ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में 79 रन से हराकर सीरीज पर कब्जा कर लिया है. खेल के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान को मात दी. इस मैच में मोहम्मद रिजवान के आउट होने पर बवाल मचा है. मोहम्मद रिजवान को टीवी अंपायर ने आउट करार दिया. अंपायर के इस फैसले के बाद मोहम्मद रिजवान भी काफी नाराज नजर आए और उनकी अंपायर के साथ बहस भी हुई. वहीं अंपायर के इस फैसले पर पाकिस्तानी मीडिया ने भी रिएक्ट किया है. पाकिस्तान मीडिया ने इस फैसले को गलत फैसला बताया है.

ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 317 रन का लक्ष्य रखा था, मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान ने छठे विकेट के लिए 57 रन की साझेदारी कर पाकिस्तान की जीत की उम्मीदें बरकरार रखी थी, जीत से पाकिस्तान सिर्फ 98 रन दूर था, तभी मोहम्मद रिजवान पैट कमिंस की गेंद पर विकेट के पीछे कैच दे बैठे. कमिंस ने रिजवान को एक शॉर्ट-पिच गेंद फेंकी. रिजवान ने उससे बचने के लिए झुकने की कोशिश की. लेकिन गेंद उनके शरीर और बैट के बीच के गैप से निकली. हालांकि मैदानी अंपायर ने उन्हें नॉट आउट दिया था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने इस फैसले को रिव्यू किया.

टीवी अंपायर ने कई बार रिव्यू और हॉटस्पॉट पर देखने के बाद फैसला किया कि गेंद विकेटकीपर द्वारा कैच किए जाने से पहले रिजवान के ग्लव्स के रिस्टबैंड से लगकर गई थी. और इसके बाद रिजवान को आउट दिया गया. इसके साथ ही अंपायर ने स्नीकोमीटर की भी मदद ली. हालांकि टीवी अंपायर के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी मीडिया ने इस पर सवाल उठाए हैं.

यहां देखें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन :

UNFAIR!! Mohammad Rizwan given out in a very controversial manner. Benefit of doubt should have been given to Rizwan! #AUSvPAK pic.twitter.com/eL3nw7meQI — Arfa Feroz Zake (@ArfaSays_) December 29, 2023

ऑस्ट्रेलिया का सीरीज पर कब्जा

ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न टेस्ट में जीत के साथ सीरीज पर कब्जा कर लिया है. तीन मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की अजेय बढ़त मिल चुकी है. सीरीज का तीसरा मैच तीन जनवरी से खेला जाएगा.