LIVE UPW vs GGT WPL 2023: बेथ मूनी की गैरमौजूदगी में स्नेह राणा ने संभाली कमान, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करेगी गुजरात जायन्ट्स

UPW vs GG Dream11 Prediction: Uttar Pradesh Warriorz vs Gujarat Giants starts at 7:30 PM Follow WPL 2023 Live Updates

UP Warriorz vs Gujarat Giants, 3rd Match – Live Cricket Score: मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के खिलाफ महिला प्रीमियर लीग (WPL 2023) के अपने पहले मैच में 143 रन से करारी हार झेलने के बाद गुजरात जायन्ट्स (Gujrat Giants) अब टूर्नामेंट में पहली जीत की तलाश में यूपी वॉरियर्स (UP Warriorz) से भिड़ेगी जो कि जीत के साथ अपना अभियान शुरू करना चाहेगी. यूपी की कप्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज एलिसा हीली (Alyssa Healy) करेंगे और गुजरात जायंन्ट्स का नेतृत्व बेथ मूनी (Beth Mooney) करेंगी.

यूपी वॉरियर्ज स्क्वाड: एलिसा हीली (कप्तान और विकेटकीपर), किरण नवगिरे, देविका वैद्य, सिमरन शेख, दीप्ति शर्मा, ताहलिया मैक्ग्रा, पार्शवी चोपड़ा, श्वेता सहरावत, सोप्पाधंडी यशश्री, सोफी एक्लेस्टोन, शबनम इस्माइल, राजेश्वरी गायकवाड़, ग्रेस हैरिस, लॉरेन बेल , अंजलि सरवानी, लक्ष्मी यादव

गुजरात जायंट्स स्क्वाड: बेथ मूनी (कप्तान और विकेटकीपर), किम गर्थ, दयालन हेमलता, सबबिनेनी मेघना, एशलेग गार्डनर, सोफिया डंकले, हरलीन देओल, हर्ले गाला, एनाबेल सदरलैंड, सुषमा वर्मा, स्नेह राणा, जॉर्जिया वेयरहम, मानसी जोशी, मोनिका पटेल , अश्विनी कुमारी, शबनम एमडी शकील, परुणिका सिसोदिया, तनुजा कंवर

