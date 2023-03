Hindi Cricket Hindi

UP W vs GG WPL 2023 Live Streaming: जानिए फ्री में कब, कहां और कैसे देखें गुजरात जायंट्स बनाम यूपी वॉरियर्स का मैच?

UP W vs GG WPL 2023 Live Streaming: जानिए फ्री में कब, कहां और कैसे देखें गुजरात जायंट्स बनाम यूपी वॉरियर्स का मैच?

UP W vs GG WPL 2023 Live Streaming: जानिए फ्री में कब, कहां और कैसे देखें गुजरात जायंट्स बनाम यूपी वॉरियर्स का मैच?

UP Warriorz vs Gujarat Giants (OTT Twitter)

UP W vs GG WPL 2023 Live Streaming: महिला प्रीमियर लीग (WPL) में आज रविवार, 05 मार्च को डबल हेडर के दूसरे मुकाबले में गुजरात जायंट्स का सामना यूपी वॉरियर्स (Gujarat Giants vs UP Warriorz) से होगा. गुजरात जायंट्स को अपने पहले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 143 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा था और ऐसे में गुजरात की टीम यूपी वॉरियर्स के खिलाफ होने वाले मैच को जीतकर इस टूर्नामेंट में अपना खाता खोलना चाहेगी.

यूपी वॉरियर्स टीम की कमान एलिसा हीली के हाथों में है जबकि गुजरात जायंट्स की कप्तानी बेथ मूनी के पास है. मूनी अपनी कप्तानी में हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को रिकॉर्ड छठी बार टी20 वर्ल्ड चैंपियन बना चुकी हैं. बेथ मूनी मुंबई के खिलाफ मैच में पहले ओवर में रिटायर्ड हर्ट हो गई थी, उनके खेलने पर सस्पेंस है, मगर इस टीम में एश्ले गार्डनर, सोफिया डंकली, जॉर्जिया बेयरहम जैसे विदेशी खिलाड़ी के अलावा एस. मेघना और हरलीन देयोल जैसे सितारे हैं.

वहीं यूपी वॉरियर्स की बात करें तो इस टीम में कप्तान एलिसा हिली के अलावा ताहिला मैकग्रा, सोफी एक्लेस्टोन, शबनीम इस्माइल, ग्रेस हैरिस जैसे बड़े विदेशी चेहरे हैं. वहीं दीप्ति शर्मा, देविका वैद्य, राजेश्वरी गायकवाड़, अंजलि सरवानी जैसे भारतीय स्टार टीम का हिस्सा हैं. इस टीम में अंडर-19 टीम के दो स्टार श्वेता सहरावत और पार्शवी चोपड़ा भी मौजूद हैं.

कब-कहां और कैसे देखें लाइव टेलिकास्ट (UP W vs GG WPL 2023 Live Streaming)

महिला प्रीमियर लीग (WPL 2023) के पहले सीजन में गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स (GG vs UPW) के बीच होने वाला मुकाबला कब खेला जाएगा?

महिला प्रीमियर लीग (WPL 2023) के पहले सीजन में गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स (GG vs UPW) के बीच होने वाला मुकाबला रविवार, 05 मार्च 2023 को खेला जाएगा.

महिला प्रीमियर लीग (WPL 2023) के पहले सीजन में गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स (GG vs UPW) के बीच होने वाला मुकाबला कहां खेला जाएगा?

महिला प्रीमियर लीग (WPL 2023) के पहले सीजन में गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स (GG vs UPW) के बीच होने वाला मुकाबला नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकैडमी में खेला जाएगा.

महिला प्रीमियर लीग (WPL 2023) के पहले सीजन में गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स (GG vs UPW) के बीच होने वाला मुकाबला किस समय से शुरू होगा?

महिला प्रीमियर लीग (WPL 2023) के पहले सीजन में गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स (GG vs UPW) के बीच होने वाला मुकाबला भारतीय समय के अनुसार शाम साढ़े 7 बजे से खेला जाएगा. सात बजे मैच का टॉस होगा.

महिला प्रीमियर लीग (WPL 2023) के पहले सीजन में गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स (GG vs UPW) के बीच होने वाला मुकाबला टीवी पर कहां देख सकते हैं?

महिला प्रीमियर लीग (WPL 2023) के पहले सीजन में गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स (GG vs UPW) के बीच होने वाला मुकाबला स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क (Sports 18 Network) पर लाइव देख सकते हैं.

महिला प्रीमियर लीग (WPL 2023) के पहले सीजन में गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स (GG vs UPW) के बीच होने वाला मुकाबला मोबाइल और ओटीटी पर कहां देखें?

महिला प्रीमियर लीग (WPL 2023) के पहले सीजन में गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स (GG vs UPW) के बीच होने वाला मुकाबला जियो सिनेमा (Jio Cinema) पर फ्री में लाइव देख सकते हैं.

गुजरात जायंट्स स्क्वॉड: एश्ली गार्डनर, बेथ मूनी (कप्तान), सोफिया डंकले ,एनाबेल सदरलैंड, हरलीन देओल, किम गार्थ, स्नेह राणा, एस मेघना,जॉर्जिया वारेहम, मानसी जोशी, डायलान हेमलता, मोनिका पटेल,तनुजा कंवर, सुषमा वर्मा,हर्ले गाला, अश्विनी कुमारी, शबनम शकील, पारूनिका सिसोदिया.

यूपी वॉरियर्स स्क्वॉड: दीप्ति शर्मा, सोफी एक्लेस्टन, देविका वैद्य, टाहलिया मैक्ग्रा, शबनिम इस्माइल, ग्रेस हैरिस, एलिसा हीली (कप्तान), अंजलि सरवानी, राजेश्वरी गायकवाड़, श्वेता सहरावत, किरण नवगिरे, लॉरेन बेल, लक्ष्मी यादव, पार्श्वी चोपड़ा, एस यशश्री, सिमरन शेख.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें की और अन्य ताजा-तरीन खबरें