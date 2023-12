श्रीलंका क्रिकेट में बड़ा बदलाव, इस दिग्गज को राष्ट्रीय चयन समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया

कोलंबो. खेल मंत्री हरिन फर्नांडो ने बुधवार को श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद पूर्व सलामी बल्लेबाज उपुल थरंगा को राष्ट्रीय चयन समिति का नया अध्यक्ष घोषित किया. पांच सदस्यीय समिति में पूर्व खिलाड़ी अजंता मेंडिस, इंडिका डि सरम, थरंगा परनविताना और दिलरूवान परेरा भी शामिल हैं.

नई समिति दो साल के लिये काम करेगी और अभी सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी छह से 18 जनवरी के बीच कोलंबो में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली जाने वाली छह मैचों की सफेद गेंद की श्रृंखला के लिए श्रीलंकाई टीम का चयन करना है. जिम्बाब्वे की टीम तीन मैचों की टी-20 और वनडे सीरीज के लिए श्रीलंका का दौरा करेगी. टी-20 विश्व कप 2024 को देखते हुए श्रीलंका के लिए यह सीरीज काफी अहम है.

