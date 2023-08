T10 क्रिकेट में छाए इरफान पठान, आखिरी ओवर में धाकड़ बल्लेबाजों से बचाए 9 रन

फ्लोरिडा. टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान (Irfan Pathan) इंटरनेशनल क्रिकेट में साल 2012 से दूर हैं. जब उन्हें कई सालों तक टीम इंडिया दोबारा वापसी का मौका नहीं मिला तो उन्होंने भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेकर रिटायर्ड क्रिकेटर्स की लीग समेत विदेशी फ्रैंचाइजी क्रिकेट खेलना शुरू किया. वह इन दिनों अमेरिका में खेली जा रही US मास्टर्स T10 लीग में कैलीफोर्निया नाइट्स (CK) के लिए खेल रहे हैं, यहां उन्होंने शुक्रवार को अपनी धांसू गेंदबाजी से एक बार फिर फैन्स का दिल जीत लिया. इरफान ने अटलांटा राइडर्स (AR) के खिलाफ मैच के आखिरी ओवर में 9 रन सुरक्षित बचा लिए.

इरफान की टीम यहां पहले बैटिंग कर 10 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 94 रन ही बना पाई थी. 95 रन का पीछा करते हुए अटलांटा की टीम 9 ओवर के खेल के बाद मजबूत स्थिति में दिख रही थी, जब उसने सिर्फ 2 विकेट गंवाकर 86 रन बना लिए थे. इरफान के सामने ड्वेन स्मिथ और हैम्लिटन मसाकाद्जा जैसे विस्फोटक बल्लेबाज खड़े थे.

कैलीफॉर्निया के कप्तान आरोन फिंच ने मैच का आखिरी और निर्णायक ओवर इरफान पठान को फेंकने के लिए दिया. पठान के सामने मसाकाद्जा स्ट्राइक पर थे और ओवर की पहली ही गेंद वाइड फेंककर उन्होंने अटलांटा का काम और आसान कर दिया. लेकिन पठान यहां घबराए नहीं उन्होंने एक बार फिर अपनी पहली गेंद लोड की और इस बार इसे मिस करा दिया. पठान यहां स्लो गेंदों की चतुराई दिखा रहे थे और अब कामयाब होते दिख रहे थे.

ओवर की दूसरी गेंद भी स्लो रही इस पर मसाकाद्जा ने एक्स्ट्रा कवर की ओर खेला, जहां फील्डर तैनात था, जिस पर 1 रन मिला. अब स्ट्राइक पर स्मिथ थे और पठान ने स्लो बॉल का जलवा जारी रखा. उन्होंने भी एक्स्ट्रा कवर पर खेलकर सिंगल दौड़ लिया.

ओवर की चौथी गेंद पर पठान के सामना मसाकाद्जा आए और इस बार उन्होंने गेंद को फुल लेंथ पर फेंका और इस पर मसाकाद्जा ने उठाकर छक्का जड़ने की कोशिश की. लेकिन गेंद में स्पीड कम थी और यहां एश्ले नर्स इसे लपकने के लिए तैनात थे, जिनके हाथ में आसान का कैच गया.