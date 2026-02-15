By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
USA vs NAM: नामीबिया को 31 रन से हराकर अमेरिका ने जिंदा रखी सुपर 8 की उम्मीद, पाकिस्तान की गलती का इंतजार
T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका का सफर करीब-करीब खत्म हो गया है. अगर टूर्नामेंट में पाकिस्तान कोई बड़ी चूक कर जाए तो अमेरिका सुपर 8 के लिए तैयार है.
टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान जैसी मजबूत टीमों से हारने के बाद अमेरिका ने ग्रुप A में नीदरलैंड्स और नामीबिया जैसी टीमों को हराकर 4 अंक बटोर लिए हैं. इस प्रदर्शन के बावजूद इस टूर्नामेंट में उसका सफर लगभग यहीं खत्म हो गया है लेकिन अगर पाकिस्तान भारत से हारने के बाद अपने अंतिम लीग मैच में कोई चूक कर देता है तो अमेरिका सुपर 8 में पहुंचने के लिए तैयार है. हालांकि इसकी उम्मीद कम ही है.
इस बीच उसने रविवार को नामीबिया को 31 रनों से हराकर अपने ग्रुप स्टेज का शेड्यूल पूरा कर लिया है. रविवार को एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए इस मैच मे उसने संजय कृष्णमूर्ति (68*) और कप्तान मोनांक पटेल (52) की आक्रामक अर्धशतकीय पारियों के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से अमेरिका ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप ग्रुप A मैच में दूसरी जीत दर्ज की.
लगातार दो जीत के साथ अमेरिका ने ग्रुप चरण को 4 अंकों के साथ समाप्त किया. भारत और पाकिस्तान के बाद तीसरे स्थान पर है. भारत और पाकिस्तान में से किसी के उलटफेर का शिकार होने पर वह सुपर 8 में पहुंच सकता है. अमेरिका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 199 रन बनाए, जो टी20 वर्ल्ड कप में उसका सर्वश्रेष्ठ स्कोर है. सलामी बल्लेबाज लॉरेन स्टीनकैंप की 39 गेंद में 58 रन की पारी के बावजूद नामीबिया की टीम 6 विकेट पर 168 रन ही बना सकी.
Brisk 5️⃣2️⃣ from Skip Monank against Namibia
Credit: ICC/Getty#TeamUSA @T20WorldCup @ICC pic.twitter.com/H6wANdNh8e
— USA Cricket (@usacricket) February 15, 2026
अमेरिका के लिए शानदार लय में चल रहे शैडली वैन शाल्कविक ने 2 विकेट चटकाए और अब उनके नाम टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 13 विकेट हो गए हैं. ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ कृष्णमूर्ति ने 33 गेंद की पारी में 4 चौके और 6 छक्कों की मदद से नाबाद 68 रन की पारी खेलने के साथ मिलिंद कुमार (20 गेंद में 28 रन) के साथ चौथे विकेट के लिए 87 रन की साझेदारी कर टीम को 200 रन के करीब पहुंचाया.
22 वर्षीय कृष्णमूर्ति ने भारत की 2011 वर्ल्ड कप जीत देखने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का सपना देखना शुरू किया था. कोविड-19 महामारी के दौरान सैन फ्रांसिस्को जाने से पहले बेंगलुरु में अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी. मोनांक ने लगातार कम स्कोर वाली पारियों को पीछे छोड़ते हुए 30 गेंद में तीन चौके और तीन छक्के लगाए.
उन्होंने पारी की शुरुआत में मिले जीवनदान के बाद आत्मविश्वास और आक्रमण का शानदार मिश्रण दिखाया. उन्होंने शायन जहांगीर (18 गेंद में 22 रन) के साथ पहले विकेट के लिए 6.5 ओवर में 68 रन की साझेदारी कर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई. इस जोड़ी ने पावर प्ले में 11 रन प्रति ओवर की रफ्तार से रन बटोरे. नामीबिया के लिए लेग स्पिनर नामीबिया के लिए विलेम मायबर्ग और कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने दो-दो विकेट लिए.
लक्ष्य का पीछा करते हुए नामीबिया के सलामी बल्लेबाज स्टीनकैंप ने पारी की शुरुआत में ही आक्रामक तेवर दिखाए. खास तौर पर 5वें ओवर में उन्होंने अली खान पर दो चौके और एक छक्का जड़ते हुए 20 रन बटोरे कर रोमांच बढ़ा दिया. अमेरिका ने तुरंत पलटवार किया जब शाल्कविक ने जान फ्रायलिंक (19) का कैच अपनी गेंद पर ही लपका.
इस विकेट के बावजूद नामीबिया ने आक्रामक रुख बरकरार रखा और स्टीनकैंप को जान निकोल लॉफ्टी-ईटन का अच्छा साथ मिला. दोनों ने 31 गेंदों में 45 रन जोड़कर जरूरी रन गति को नियंत्रण में रखा.
लॉफ्टी-ईटन ने रिवर्स स्वीप और इनसाइड-आउट जैसे शॉट खेलते हुए प्रभावित किया. 10 ओवर के बाद नामीबिया का स्कोर एक विकेट पर 97 रन था और उन्हें आखिरी 10 ओवर में 103 रन की जरूरत थी. मोनांक की सूझबूझ भरे गेंदबाजी बदलाव ने मैच का रुख बदल दिया. उन्होंने सौरभ नेत्रवलकर (27 रन पर एक विकेट) को दोबारा आक्रमण पर लगाया, जिन्होंने लॉफ्टी-ईटन को आउट किया. वह रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश में शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े शुभम रंजने को कैच दे बैठे.
इसके तुरंत बाद स्टीनकैंप ने 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अगली ही ओवर में रजने की मध्यम गति की गेंद पर चकमा खा गए. इन दो झटकों से नामीबिया की पारी लड़खड़ा गई. 13 रन के भीतर दो बल्लेबाजों के आउट होने के बाद इरास्मस (6) भी सस्ते में पवेलियन लौट गए वह शाल्कविक का दूसरा शिकार बने. इसके बाद नामीबिया कभी वापसी नहीं कर सका और अंतिम ओवर में उसे 38 रन की जरूरत थी.
(भाषा से)
