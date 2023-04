6,6,6,6,4,6: पाकिस्तान के ओसामा मीर ने 1 ओवर में ठोके 34 रन, लगाए लगातार 4 छक्के

पाकिस्तान में इस समय घरेलू रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट- गनी रमजान ट्रॉफी 2023 (Ghani Ramzan Trophy 2023) खेला जा रहा है. पाकिस्तान के एक युवा बल्लेबाज ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इस टूर्नामेंट में तहलका मचा दिया. ओसामा मीर (Usama Mir) नाम के इस बल्लेबाज ने टूर्नामेंट के एक मैच में छक्कों की बारिश करते हुए क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी है.

पाकिस्तान के लिए अब तक केवल तीन वनडे मैच खेलने वाले ओसामा ने जीआईसी और कराची वॉरियर्स के बीच हुए इस मुकाबले के दौरान केवल 20 गेंदों पर 66 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 1 ओवर में 34 रन ठोक डाले.

ओसामा ने इस दौरान लगातार चार छक्के जड़ने के बाद अगली गेंद पर चौका जड़ दिया और फिर आखिरी गेंद पर भी छक्का उड़ा दिया. ओसामा पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में मुल्तान सुल्तांस के लिए खेलते हैं.

पाकिस्तान में रमजान के महीने में हर साल ‘गनी रमजान ट्रॉफी’ का आयोजन किया जाता है. इस प्रतियोगिता में आठ टीमें भाग लेती हैं और प्रत्येक टीम में दो इंटरनेशनल खिलाड़ी खेल सकते हैं. मीर का तूफानी बल्लेबाजी के दम पर जीआईसी ने 6 विकेट पर 236 रन का विशाल स्कोर बनाया.