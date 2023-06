ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) शनिवार को एशेज 2023 टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड के खिलाफ शानदार शतक जड़ने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बेटी आयशा के साथ पहुंचे तो सभी पत्रकार हैरान रह गए. लेकिन ख्वाजा की तीन साल की बेटी ने सबका दिल जीत लिया.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में ख्वाजा अपनी बेटी को गोद में लेकर बैठे हैं और मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं. इस बीच आयशा ने थोड़ी शरारत भी की. जिसके बाद ख्वाजा को मीडिया के सवालों का जवाब देने के बीच में रुककर अपनी बेटी को एक पत्रकार के कैमरा रोल को स्क्रॉल करने से रोकना पड़ा.