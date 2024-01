ICC Awards: ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा बने आईसीसी मेन्स टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023

ICC Test Cricketer Of the Year 2023: आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा (Usman Khwaja) को 2023 के लिए पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है. ख्वाजा ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रैविस हेड (Travis Head), भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट (Joe Root) को पीछे छोड़कर ये अवार्ड हासिल किया है. ख्वाजा पिछले साल पहला आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप खिताब जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया टीम का हिस्सा थे.

ख्वाजा का साल 2023 बेहतरीन रहा था. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 195* का करियर बेस्ट स्कोर बनाकर साल की शुरुआत की थी. हालांकि उनके करियर की सबसे बड़ी परीक्षा भारत के खिलाफ सीरीज में आई, जहां उन्होंने चार मैचों में एक शतक और दो अर्धशतक की मदद से 333 रन बनाए.

Also read: IND Vs ENG 1st Test Highlights: यशस्वी जायसवाल की अर्धशतकीय पारी से पहले दिन भारत का स्कोर 119/1

भारत के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दौरान ख्वाजा दोनों पारियों में फ्लॉप रहे लेकिन उन्होंने एशेज में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार वापसी की. इस प्रतिष्ठित सीरीज में 496 बनाकर ख्वाजा सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. बाएं हाथ के स्टार ने पाकिस्तान के खिलाफ 40+ के तीन स्कोर के साथ साल खत्म किया. ख्वाजा ने 2023 में खेले 13 मैचों में कुल 1210 रन बनाए.

1210 runs in 13 matches

The Australia opener’s fantastic 2023 has helped him win the ICC Men’s Test Cricketer of the Year award https://t.co/97ZrLnVdk9

— ICC (@ICC) January 25, 2024