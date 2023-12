AUS vs PAK टेस्ट के दूसरे दिन जूतों पर अपनी बेटियों के नाम लिखकर मैदान पर उतरे उस्मान ख्वाजा

ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान क्रिकेट टीमों के बीच पर्थ में खेले जा रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन मेजबान टीम के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) अपनी बेटियों आयला और आयशा के नाम लिखे जूते पहनकर फील्ड पर उतरे. ख्वाजा ने ये कदम आईसीसी के उन्हें “सभी जीवन एक समान हैं” वाला नारा लिखे जूते ना पहनने का आदेश देने के बाद उठाया. टेस्ट मैच के पहले दिन ख्वाजा इस फैसला का विरोध करने के लिए काली पट्टी पहनकर उतरे थे और अब उन्होंने अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए ये नया तरीका अपनाया है.

पर्थ टेस्ट शुरू होने से पहले ख्वाजा ने अभ्यास के दौरान इजराइल-हमास संघर्ष में निर्दोष लोगों की मौत की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए संदेश वाले जूते पहने. जिसके बाद माना जा रहा था कि मैच के दौरान वो यही जूते पहनेंगे.

Also read: IPL 2024 से पहले मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पंड्या को बनाया कप्तान

हालांकि आईसीसी के नियम टीम गियर या पोशाक पर किसी भी तरह के राजनीतिक या धार्मिक संदेशों को लिखने या प्रिंट करने के खिलाफ हैं. ऐसे में ख्वाजा ने आईसीसी को स्वीकार किया लेकिन इसके खिलाफ अपना विरोध जाहिर करने के इरादे साफ किए.

ख्वाजा ने ट्वीट किया, “स्वतंत्रता एक मानव अधिकार है और सभी अधिकार समान हैं. मैं उस पर विश्वास करना कभी बंद नहीं करूंगा.”

All Lives are Equal. Freedom is a Human right. I’m raising my voice for human rights. For a humanitarian appeal. If you see it any other way. That’s on you… pic.twitter.com/8eaPnBfUEb

— Usman Khawaja (@Uz_Khawaja) December 13, 2023