पर्थ: पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच गुरुवार से टेस्ट सीरीज का आगाज हो रहा है. पाकिस्तान के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया को फेवरिट माना जा रहा है. लेकिन मेजबान देश को एक अलग तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा फिलिस्तीन के समर्थन वाले स्लोगन लिखे जूते पहनकर मैदान पर उतरने की योजना बना रहे हैं. Stuff.co.nz की खबर के मुताबिक ख्वाजा फिलिस्तीन को मैदान पर सपॉर्ट करने की योजना बना रहे हैं.

एक प्रैक्टिस सेशन के दौरान भी उन्होंने जूते पर, ‘आजादी एक मानवाधिकार है’ और ‘सभी जीवन समान हैं.’ स्लोगन लिखा जूता पहनकर उतरे थे. ख्वाजा ने सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड को बताया था कि वह पाकिस्तान के खिलाफ मैच के पहले दिन भी इस तरह के जूते पहनकर उतरेंगे.

#UsmanKhawaja, who did not want to be quoted, told @australian he planned to wear the shoes during the match but insisted it was a #humanrights gesture and not a protest. He believes he’s not contravening any International Cricket Council regulations. @plalor #AUSvPAK pic.twitter.com/e0aTEF3uME

— Robert Smith (@OnyaDon) December 13, 2023