THE ASHES: शतक जड़ने के बाद उस्मान ख्वाजा ने बल्ला फेंककर क्यों मनाया जश्न? जानिए वजह

ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेले जा रहे पांच टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज (The Ashes, 2023) के पहले मुकाबले में शतक जड़कर अपनी टीम की शानदार वापसी कराई है. ख्वाजा का इंग्लैंड की धरती पर यह पहली टेस्ट सेंचुरी है. शतक जड़ने के बाद ख्वाजा ने बल्ला फेंका था और खास अंदाज में इसका सेलिब्रेशन मनाया था. वह चिल्लाते हुए नजर आए थे. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. ख्वाजा ने शतकीय पारी के बाद जश्न के वीडियो पर अपनी सफाई दी है.

ख्वाजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इंग्लैंड में रन नहीं बनाने के लिए उन्हें काफी ट्रोल किया जाता था. मीडिया में क्या चल रहा है, ये मैं नहीं पढ़ता हूं, लेकिन जब मैदान पर जाता हूं या फिर नेट्स पर प्रैक्टिस करता हूं तो यह सुनने को मिलता है कि मैं इंग्लैंड में रन नहीं बना सकता. दर्शक मेरा मजाक उड़ाते हैं, ऐसे में एशेज सीरीज का यह शतक मेरे लिए ज्यादा भावनात्मक है.

वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी तीन साल की बेटी आयशा के साथ पहुंचे थे, जिसकी तस्वीर और वीडियो भी खूब वायरल हो रही है. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस्मान ख्वाजा ने कहा कि यह मुझसे दूर नहीं रहना चाहती थी. तीन साल की आयशा को इस दौरान अपनी छोटी बहन आयला के बारे में पूछते हुए सुना गया. आयशा ने पूछा- आयला कहा है…जिस पर ख्वाजा ने जवाब देते हुए कहा कि हाँ, वह यहां नहीं है, बेबी आयला यहां नहीं है, वह मां के साथ है.”