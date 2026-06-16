किस बात पर भड़के थे वैभव सूर्यवंशी? मैच के दौरान आखिर हुआ क्या था- कैसे धक्का-मुक्की तक पहुंची बहस

भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए मुकाबले के बाद युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के गुस्से वाला वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है. चलिए आपको बताते हैं ये बहस इतनी कैसे बढ़ी कि मामला धक्का-मुक्की तक पहुंच गया.

Written by: Tanuja Joshi
Updated: June 16, 2026, 8:18 PM IST
किस बात पर भड़के थे वैभव सूर्यवंशी? मैच के दौरान आखिर हुआ क्या था- कैसे धक्का-मुक्की तक पहुंची बहस

Vaibhav Sooryavanshi Anger: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का मैदान में पहली बार गुस्सा फूट पड़ा. ये तब हुआ जब भारत और श्रीलंका के बीच त्रिकोणीय सीरीज का मुकाबला चल रहा था. मैदान में कुछ ऐसा हुआ कि बल्लेबाज अचानक अपना आपा खो बैठे और मैच खत्म होते ही उनका विकराल रूप देखने को मिला. हालांकि, वैभव अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं.

मैच खत्म होते ही मैदान पर बहस शुरू हुई और देखते ही देखते मामला धक्का-मुक्की तक पहुंच गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ये मुकाबला श्रीलंका के दांबुला में खेला गया था. मैच शुरू से ही उतार-चढ़ाव से भरा रहा. चलिए आपको बताते हैं इस लड़ाई की असल वजह क्या रही.

और पढ़ें: त्रिकोणीय सीरीज: भारत के युवा बल्लेबाज ने क्या किया ऐसा? अंपायरों ने लगाई 10 रन की पेनल्टी

पूरे मैच में गर्मागर्मी का माहौल

दरअसल, पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ए की टीम 265 रन पर ऑलआउट हो गई. एक समय टीम मुश्किल में नजर आ रही थी, लेकिन सूर्यांश शेडगे और विपराज निगम की शानदार अर्धशतकीय पारियों ने भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया. इसके बाद श्रीलंका ए की टीम बल्लेबाजी करने उतरी. मैच की शुरुआत ही विवादों के साथ हुई.

भारतीय टीम पर पिच के सुरक्षित हिस्से में दौड़ने के कारण पेनल्टी लगी और श्रीलंका को बिना कोई गेंद खेले 10 रन मिल गए. इसके बावजूद मुकाबला बेहद रोमांचक बना रहा. श्रीलंका की तरफ से सदीरा समरविक्रमा ने शानदार 91 रन बनाए और उनकी टीम जीत की ओर बढ़ती दिखाई दी.

हालांकि, मैच के आखिरी पलों में रोमांच चरम पर पहुंच गया. अंतिम गेंद पर रन आउट होने के बाद मुकाबला टाई हो गया और फैसला सुपर ओवर से होना था. इस दौरान भारत ए के कप्तान तिलक वर्मा ने अंपायरों से लंबी चर्चा की. उनका मानना था कि भारत ने मैच जीत लिया है और सुपर ओवर की जरूरत नहीं है, लेकिन अंपायर अपने फैसले पर कायम रहे.

सुपर ओवर से बढ़ा टकराव

इसके बाद सुपर ओवर में भी विवाद कम नहीं हुए. श्रीलंका ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 17 रन का लक्ष्य खड़ा कर दिया. आखिरी गेंद को नो-बॉल करार दिए जाने पर फिर बहस छिड़ गई. इससे मैच और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया. अब बारी भारत ए की थी. सूर्यांश शेडगे ने शुरुआती तीन गेंदों पर केवल तीन रन बनाए. ऐसे में जीत की पूरी जिम्मेदारी वैभव सूर्यवंशी के कंधों पर आ गई.

भारत को आखिरी तीन गेंदों में 14 रन चाहिए थे. दबाव काफी ज्यादा था. वैभव ने कोशिश तो की, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला सके. भारत ए सुपर ओवर में केवल 9 रन ही बना सका और मुकाबला हार गया. यहीं से विवाद की शुरुआत हुई. आखिरी गेंद फेंके जाने के बाद वैभव सूर्यवंशी श्रीलंका ए के कुछ खिलाड़ियों से बहस करते नजर आए. बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच कुछ कहासुनी हुई, जिसके बाद माहौल गर्म हो गया.

धक्का-मुक्की तक पहुंची बात

देखते ही देखते बहस धक्का-मुक्की तक पहुंच गई. दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने बीच-बचाव कर स्थिति को संभाला और मामला आगे बढ़ने से रोका. मैच के बाद सबसे ज्यादा चर्चा वैभव के गुस्से की ही रही. आमतौर पर शांत दिखने वाले इस युवा खिलाड़ी को इतने आक्रामक अंदाज में बहुत कम देखा गया है. हालांकि, ये पहली बार नहीं है जब वैभव किसी विवाद में नजर आए हों. पिछले साल पाकिस्तान अंडर-19 टीम के तेज गेंदबाज अली रजा के साथ भी उनकी तीखी बहस हुई थी.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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