IND vs ENG T20: वैभव सूर्यवंशी ने डेब्यू करते ही तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, इतिहास में दर्ज हुआ नाम

15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने टीम इंडिया के लिए डेब्यू करते ही सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया. जानिए युवा बल्लेबाज ने किस रिकॉर्ड में नया इतिहास रचा दिया.

Written by: Gargi Santosh
Published: July 4, 2026, 6:53 PM IST
IND vs ENG T20: वैभव सूर्यवंशी ने डेब्यू करते ही तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, इतिहास में दर्ज हुआ नाम
वैभव नेट्स में भी बेखौफ होकर बड़े गेंदबाजों का सामना करते हैं. (Photo from IANS)
  • 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 में भारत के लिए डेब्यू किया
  • डेब्यू के साथ ही वैभव भारत के सबसे कम उम्र के T20 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए
  • उन्होंने सचिन तेंदुलकर का सबसे कम उम्र में भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का रिकॉर्ड तोड़ा
  • कप्तान श्रेयस अय्यर ने वैभव को बेखौफ और खास प्रतिभा वाला खिलाड़ी बताया

Vaibhav Sooryavanshi Debu: भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टी20 मुकाबले में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा कारनामा कर दिखाया, जिसने उन्हें भारतीय क्रिकेट के इतिहास में खास जगह दिला दी. सिर्फ 15 साल की उम्र में टीम इंडिया के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करते ही वैभव भारत के सबसे कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए. इसी के साथ उन्होंने सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) का सालों पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. बता दें सचिन ने दिसंबर 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू 16 साल 205 दिन की उम्र में किया था, जबकि वैभव इससे भी कम उम्र में भारत के लिए मैदान पर उतर गए.

श्रेयस अय्यर ने बताया वैभव को मौका क्यों दिया?

दूसरे टी20 मैच शुरू होने से पहले टीम इंडिया ने प्लेइंग इलेवन में बड़ा बदलाव करते हुए वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया. उन्हें संजू सैमसन की जगह लाया गया. टॉस जीतने के बाद, भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि टीम ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है और वैभव सूर्यवंशी को संजू सैमसन की जगह मौका दिया गया है.

और पढ़ें: संजू सैमसन लगातार हो रहे फ्लॉप, क्या वैभव सूर्यवंशी को मौका देने का आ चुका समय! दो पूर्व क्रिकेटर बोले...

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में वैभव ने जिस तरह बल्लेबाजी की है, उसे देखते हुए वह इस अवसर के पूरी तरह हकदार थे. अय्यर के अनुसार, वैभव दबाव में नहीं आते और नेट्स में भी बेखौफ होकर बड़े गेंदबाजों का सामना करते हैं. उन्होंने कहा कि भारत में लगातार नई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं और यही टीम के भीतर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखती है. कप्तान ने यह भी कहा कि दबाव को अवसर की तरह लेना ही एक खिलाड़ी की सबसे बड़ी ताकत होती है.

इंग्लैंड ने भी टीम में बदलाव किए

बता दें पहला टी20 मुकाबला बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका था. इस मैच में इंग्लैंड ने अपनी टीम में दो बदलाव किए. तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की वापसी हुई, जबकि जोश टंग ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया. इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने कहा कि अगर टॉस जीतते तो वे भी पहले बल्लेबाजी करना चाहते. उन्होंने यह भी बताया कि टीम ने वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) के बारे में अच्छी तैयारी की है. दूसरी ओर भारत ने अपने पिछले मैच के सकारात्मक पहलुओं को बरकरार रखते हुए युवा खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाया.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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