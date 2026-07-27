वैभव सूर्यवंशी ने इन्हें दिया जिम्बाब्वे में कामयाब होने श्रेय, बोले- मुझे अपने अंदाज में खेलने की कही बात

भारतीय टीम के लिए अपनी पहली सीरीज में वैभव सूर्यवंशी भले चमकने से चूक गए थे. इसके बाद जैसे ही उन्हें जिम्बाब्वे में एक बार प्लेइंग XI में मौका मिला तो उन्होंने यह बताने में देर नहीं लगाई कि आखिर टीम मैनेजमेंट सिर्फ 15 साल की उम्र में उन पर क्यो भरोसा दिखा रहा है. उन्होंने 3 मैचों की इस टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा 151 रन बनाए, जिसमें 2 हाफ सेंचुरी भी शामिल रहीं. वह सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे और उन्हें सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में प्लेयर ऑफ द मैच, इसके साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया. उन्होंने 50.33 की औसत से ये रन बनाए.
सूर्यवंशी ने भारतीय टीम के लिए अपनी पहली कामयाबी का श्रेय टीम के अंतरिम कोच वीवीएस लक्ष्मण और बैटिंग कोच ऋषिकेश कनितकर को दिया है. उन्होंने कहा कि इन कोचों ने उन्हें पूरी रणनीतिक आजादी और सही मार्गदर्शन दिया. रविवार को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में, सूर्यवंशी ने धीमी पिच पर 49 गेंदों में 81 रन की पारी खेली, जिसमें 4 छक्के और 8 चौके शामिल रहे. शानदार पारी के लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ भी चुना गया. वैभव सीरीज के पहले मैच में 19 गेंदों में 50 रन की पारी खेली थी. यह इंग्लैंड में उनके खराब प्रदर्शन के बिल्कुल उलट है, जहां उन्होंने तीन पारियों में सिर्फ 42 रन बनाए थे.
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And he is only getting started
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— BCCI (@BCCI) July 27, 2026
सूर्यवंशी ने सोमवार को बीसीसीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, ‘सीनियर भारतीय टीम के लिए खेलना, ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ और ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ बनना मेरे लिए एक सपना सच होने जैसा है. मैं बहुत खुश हूं और उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने इस सफर में मेरा साथ दिया। मैं सीनियर खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ का आभारी हूं.
सूर्यवंशी ने कहा, ‘मैच से पहले हमारे हेड कोच वीवीएस सर और ऋषिकेश सर ने मुझसे बात की. उन्होंने मुझसे इस बारे में काफी चर्चा की है कि उस समय मैं कैसा महसूस कर रहा था. सीरीज शुरू होने से पहले मैं कैसा महसूस कर रहा था और मेरी सोच क्या थी. उन्होंने मुझे पूरी आजादी दी और कहा कि बस खेलो और किसी चीज के बारे में मत सोचो.’
सूर्यवंशी ने विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन के साथ अपनी जुड़ाव का भी जिक्र किया. ये दोनों ही खिलाड़ी बिहार से हैं. वैभव ने कहा कि इससे राष्ट्रीय टीम में उनका तालमेल आसानी से बन गया. उन्होंने कहा, ‘मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेला हूं या सीनियर टीम में हूं. ऐसा लगता है जैसे मैं हर जगह सभी मैच खेलता हूं. ईशान भैया भी बिहार से हैं, इसलिए हमारी सोच और तालमेल अच्छी तरह से मिलती है.’
(एजेंसी: आईएएनएस)
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