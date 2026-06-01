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IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल के इस सीजन से हुई कितनी कमाई? यहां है पूरा हिसाब-किताब

Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026 Earnings: वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) की टीम फाइल मुकाबले में नहीं पहुंच सकी, लेकिन प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान भी उनका जलवा दिखा. वैभव को कई अवार्ड मिले.

Written by: Parinay Kumar
Published: June 1, 2026, 2:00 PM IST
How much Vaibhav Sooryavanshi earned In IPL 2026
वैभव सूर्यवंशी ने IPL के इस सीजन में कई धमाकेदार पारियां खेलीं. (Photo- AI)

Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026 Earnings: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब पर कब्जा जमा लिया. खिताबी मुकाबले में RCB ने गुजरात टाइटंस शिकस्त दी. हालांकि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी का जलवा देखने को मिला. आइये जानते हैं राजस्थान के इस 15 साल के खिलाड़ी ने IPL के इस सीजन से कितनी कमाई की है. वैभव ने IPL 2026 में कई यादगार पारियां खेलीं. इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर के तौर पर उभरने के बाद इस युवा खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप अपने नाम की. उन्होंने शानदार 776 रन बनाए.

प्रेजेंटेशन सेरेमनी में वैभव का जलवा

राजस्थान रॉयल्स ने पिछले सीजन से पहले हुए मेगा ऑक्शन में वैभव को 1.10 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया था. इस साल सूर्यवंशी की रिटेनर रकम वही थी, लेकिन फ्रेंचाइजी के लिए उनके लगातार परफॉर्मेंस की वजह से उनकी असल कमाई कहीं ज़्यादा थी. राजस्थान रॉयल्स हालांकि IPL फाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई, लेकिन वैभव सूर्यवंशी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टाइटल-डिसाइडर में शामिल हुए. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 2 साल में दूसरी बार टाइटल जीतने के बाद, उन्हें प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बुलाया गया और उन्हें सीजन के सबसे ‘वैल्यूएबल प्लेयर’ के तौर पर सम्मानित किया गया.

और पढ़ें: IPL 2026: सिर्फ विराट कोहली-रजत पाटीदार ही नहीं, ये खिलाड़ी भी रहे RCB के हीरो, पूरे सीजन शानदार प्रदर्शन करते रहे ये गुमनाम प्लेयर

वैभव ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कई और अवॉर्ड जीते, साथ ही उनसे जुड़े कैश रिवॉर्ड भी जीते. आइये जानते हैं वैभव को कौन -कौन से अवॉर्ड मिले और कितने कैश प्राइज मिले. 

  • मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर (MVP): Rs 15 लाख
  • ऑरेंज कैप (टूर्नामेंट टॉप स्कोरर): Rs 10 लाख
  • सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन: Rs 10 लाख (प्लस टाटा सिएरा)
  • सुपर सिक्सेज ऑफ द सीजन: Rs 10 लाख (72 छक्के मारने के लिए)
  • इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन: Rs 10 लाख

1.10 करोड़ रुपये के सालाना रिटेनर और कैश रिवॉर्ड के अलावा, वैभव सूर्यवंशी ने हर गेम के लिए Rs 7.5 लाख की मैच फीस भी कमाई. कुल मिलाकर, उन्होंने इस सीजन में राजस्थान के लिए 16 गेम खेले. इसलिए सिर्फ मैच फीस से ही उन्होंने कुल 1.20 करोड़ कमाए.

कुल कितनी हुई वैभव की कमाई?

वैभव ने प्लेयर ऑफ द मैच और दूसरे मैच-डे परफ़ॉर्मेंस अवॉर्ड के जरिए भी कैश रिवॉर्ड जीते. उन्होंने इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द मैच या मोस्ट सिक्स ऑफ द मैच जैसे इंडिविजुअल मैच ऑनर्स के लिए 1 लाख रुपये कमाए, जो उन्होंने अपने हाई-स्कोरिंग कैंपेन के दौरान कई बार जीते. कुल मिलाकर, IPL 2026 सीजन से उनकी कमाई 2.50 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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