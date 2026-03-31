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Vaibhav Sooryavanshi Jackpot Bcci May Get Him Into Indian Team For England Tour

वैभव सूर्यवंशी की लगने वाली है लॉटरी! तूफानी बल्लेबाजी के बाद क्या BCCI लेगा यह बड़ा फैसला?

IPL के नए सीजन में अपने पहले ही मैच में 15 वर्षीय इस बल्लेबाज ने सिर्फ 15 बॉल पर फिफ्टी ठोक दी. इस पारी में उन्होंने 5 छक्के और 4 चौके भी जमाए. इसके बाद पूर्व दिग्गज क्रिकेटर ने BCCI की चयन समिति को दी यह सलाह...

IPL 2026- CSK के खिलाफ फिफ्टी जड़ने के बाद जश्न मनाते वैभव सूर्यवंशी @IPL-BCCI

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में सोमवार को राजस्थान रॉयल्स (RR) का 5 बार की चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ मुकाबला था. इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने अपने चिर-परिचित अंदाज में बैटिंग कर एक बार फिर फैन्स का दिल जीत लिया. इस मैच में सिर्फ 17 बॉल खेलने वाले वैभव ने 52 रन ठोक दिए. इस पारी में उन्होंने 5 छक्के और 4 चौके जमाए. उनकी इस तूफानी पारी की बदौलत रॉयल्स ने यह मैच 12.1 ओवर में जीत अपने नाम कर ली. वैभव की बैटिंग देख इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन एक बार रोमांचित हो गए और उन्होंने इस बार BCCI को सलाह दी है कि वह इस कमाल के बल्लेबाज को अब टीम इंडिया में मौका दे.

वैभव सूर्यवंशी पिछले ही साल आईपीएल से सुर्खियों में छाए थे, जब उन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में इस लीग में राजस्थान की ओर से डेब्यू कर अपने पहले ही सीजन में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ सिर्फ 35 बॉल पर शतक जमाया था. इसके बाद उन्होंने पिछले एक साल में हर स्तर पर खुद को साबित किया है. वह भारतीय अंडर 19 टीम का हिस्सा बने और उन्होंने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में जाकर शतक बनाए हैं. उन्होंने भारत को अकेले अपने दम पर अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जितवाया, जब फाइनल में उन्होंने सिर्फ 80 बॉल की पारी में 175 रन ठोक दिए. इस पारी में उन्होंने 15 चौके और 15 छक्के जमाए.

अब 5 बार की चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ वैभव की तूफानी पारी को देख इंग्लैंड के पूर्व कप्तान वॉन ने कहा कि वक्त आ गया है, जब वैभव को भारतीय टीम का हिस्सा बनाया जाए. टीम इंडिया इस आईपीएल के बाद ही इंग्लैंड के दौरे पर सीमित ओवरों की सीरीज के लिए होगी और इस दौरे पर इस खिलाड़ी को मौका मिलना ही चाहिए.

उन्होंने कहा कि भले ही उन्हें इस टूर पर प्लेइंग XI में जगह नहीं मिले लेकिन फिर भी उन्हें टी20I सीरीज के लिए टीम का हिस्सा बनाना चाहिए. क्योंकि इससे उन्हें सीनियर खिलाड़ियों के साथ रहकर सीखने का मौका मिलेगा.

क्रिकेट वेबसाइट क्रिकबज पर बात करते हुए वॉन ने कहा, ‘वह भारतीय टीम में कब डेब्यू करेंगे? और मैं बस यह देख रहा हूं मुझे मालूम है कि हम शायद ज्यादा आगे जा रहे हैं. यह आईपीएल की सिर्फ पहली ही पारी है, लेकिन अगले कुछ महीनों में ही भारत को सफेल बॉल के लिए इंग्लैंड का दौरा करना है.और अगर मैं भारतीय क्रिकेट होता तो मैं निश्चित ही उन्हें इस दौरे के लिए टीम में शामिल करता.’

इस पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ने कहा, ‘इस समय सूर्यवंशी को जो चाहिए वह यह है कि उन्हें भारतीय टीम में लाया जाए, क्योंकि भारतीय टीम में उन्हें जो माहौल मिलेगा वह उनके लिए बेहतर होगा.बस ले आइए और अगर उन्हें यहां एक या दो मैच मिल जाते हैं, तो शानदार है, लेकिन उन्हें इस दौरे पर लेकर आइए. क्या 15 साल का होने के बाद उन्हें दौरों पर जाने का मौका मिलेगा?’

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उन्होंने कहा, ‘मैं भारतीय टीम में लाकर थोड़ा-बहुत अनुभव देने की कोशिश करता. यह जरूरी नहीं है, जैसा मैंने कहा कि उन्हें सीधा ही टीम में कुदा दें लेकिन उन्हें बस अपने साथ रखें. वह खेलने के लिए पर्याप्त रूप से बेहतर हैं और मुझे इस पर कोई संदेह नहीं है.’