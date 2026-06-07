  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • Vaibhav Sooryavanshi Latest Video Google Trends Vaibhav Sooryavanshi Want To Dominance For 10 To 20 Years His Video Goes Viral On Social Media

Vaibhav Sooryavanshi Latest Video: वैभव सूर्यवंशी बोले- सिर्फ खेलना नहीं बल्कि 10-20 साल तक दबदबा बनाए रखना चाहता हूं | देखें वीडियो

Vaibhav Sooryavanshi Latest Video: वैभव सूर्यवंशी सिर्फ क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते बल्कि इस गेम में अपना दबदबा चाहते हैं. लोग उनकी बैटिंग देख सोचने पर मजबूर हो जाएं. ऐसा उनका सोचना है.

Written by: Nandan Singh
Updated: June 7, 2026, 2:05 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi Latest Video
वैभव सूर्यवंशी बनाएंगे दबदबा. (Photo Credit: @rajasthanroyals/X.com)

Vaibhav Sooryavanshi Latest Video: विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अपने खेल की वजह से दुनियाभर में छाए हुए हैं. हर क्रिकेट खेलने वाला और देखना वाला उन्हीं के बारे में बातें किए जा रहा है. आईपीएल 2026 में तो उन्होंने धूम ही मचा दी. उन्हें इसका ईनाम भी मिल गया. इस 15 वर्षीय बल्लेबाज को आयरलैंड-इंग्लैंड और एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में चुना गया है. वैभव का कहना है कि वह सिर्फ खेलना नहीं चाहते हैं, बल्कि अगले 10 से 20 साल तक अपने खेल से दबदबा बनाए रखना चाहते हैं. इस संबंध में उनका एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है.

वैभव सूर्यवंशी बनाना चाहते हैं दबदबा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राजस्थान रॉयल्स द्वारा वैभव का एक इंटरव्यू शेयर किया गया है. इस इंटरव्यू में बात करते हुए वैभव ने बताया कि वह ऐसा क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जिसे देखकर लोग बाद में यह कहें कि एक बल्लेबाज अकेले दम पर मैच जीता देता था.

और पढ़ें: सचिन तेंदुलकर नहीं इस भारतीय क्रिकेटर का रिकॉर्ड तोड़ेंगे वैभव सूर्यवंशी, टीम इंडिया में सिलेक्शन से मंडराया खतरा

यहां एक्स पर देखिए वायरल वीडियो:

इंटरव्यू में बोली ये बात

उन्होंने कहा: “मैंने सोचा है कि मैं 20 साल या जब तक भी क्रिकेट खेलूं और किसी भी टीम की तरफ से खेलूं, तो ऐसा खेलूं कि लोग मैच देखें या फिर बाद में सोचें तो यह कहें कि एक खिलाड़ी अकेले मैच खत्म कर देता था. वो दबदबा दिखना चाहिए, जिसके लिए मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं.” 15 वर्षीय बल्लेबाज ने आगे कहा: “ऐसा नहीं खेलना है कि खेला और बस मैच खत्म हो गया. ऐसा खेलना है कि अगले 10 से 20 साल तक दबदबा बनाए रखना है और अच्छा क्रिकेट खेलना है. मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, क्योंकि मुझे आनंद आता था और मैं इस खेल को खेलते हुए पूरी जिंदगी आनंद लेना चाहता हूं.”

आईपीएल में किया गजब प्रदर्शन

वैभव के पास अब इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी काबिलियत साबित करने का सुनहरा मौका होगा. टीम इंडिया के मुख्य सिलेक्टर अजीत अगरकर ने भी माना कि वैभव ने अपने प्रदर्शन के बूते सिलेक्शन कमिटी को उन्हें टीम में शामिल करने पर मजबूर किया. आईपीएल 2026 वैभव के लिए गजब का रहा. राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए वैभव ने 16 पारियों में 237 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए और ऑरेंज कैप को अपने नाम किया. वैभव ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने. उन्होंने टूर्नामेंट में कुल 72 छक्के लगाए और क्रिस गेल का रिकॉर्ड ध्वस्त किया. (इनपुट: आईएएनएस)

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.