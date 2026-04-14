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Vaibhav Sooryavanshi May Get Chance Into Team India Bcci Selectors Shortlists For Ireland Tour

बनने लगे हैं वैभव सूर्यवंशी की टीम इंडिया में एंट्री के योग, आयरलैंड दौरे के लिए BCCI की सिलेक्शन कमेटी ने किया शॉर्टलिस्ट

भारत को इस साल जून में टी20I सीरीज के लिए आयरलैंड के दौरे पर जाना है. इस दौरे के लिए 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के नाम पर मंथन शुरू हो गया है.

वैभव सूर्यवंशी @BCCI

इस सीजन इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) की शुरुआत से पहले वैभव सूर्यवंशी ने अपना 15वां बर्थडे सेलीब्रेट किया था. तभी से एक्सपर्ट्स यह बताने लगे थे कि अगर 15 वर्षीय वैभव इस बार आईपीएल में कमाल कर गए तो उन्हें इसी साल टीम इंडिया की जर्सी पहनने का मौका मिल सकता है. वैभव ने शुरुआती 4 मैचों में ही दो धुआंधार फिफ्टी ठोककर बता दिया है कि वह सीनियर लेवल पर भारतीय टीम में खेलने को तैयार हैं. वह 5 पारियों में 200 रन बना चुके हैं और सोमवार के मैच से पहले इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में पहले पायदान पर थे.

भारतीय सिलेक्टर्स की भी उन पर निगाहें हैं और खबरें आ रही हैं कि टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर के नेतृत्व वाली सिलेक्शन कमेटी ने उन्हें आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम में मौका देने पर विचार शुरू कर दिया है. अगर वैभव को इस दौरे के लिए टीम इंडिया में चुन लिया जाता है और उन्हें डेब्यू का मौका मिल जाता है तो फिर वह सचिन तेंदुलकर का एक खास रिकॉर्ड तोड़ देंगे.

तेंदुलकर ने 16 साल की उम्र में भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया था. भारत की ओर से सचिन ही ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने सबसे कम उम्र (16 साल 205 दिन) में भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया था. अब वैभव इस कीर्तिमान को अपने नाम करने के करीब दिख रहे हैं.

अंग्रेजी दैनिक द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के आयरलैंड दौरे के लिए सिलेक्टर्स ने वैभव को शॉर्टलिस्ट किया है. भारत को यहां मेजबान टीम के खिलाफ दो टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलने जाना है. जो 26 से 28 जून के बीच खेले जाएंगे. अखबार ने BCCI सूत्र के हवाले से लिखा, ‘वह आयरलैंड दौरे के लिए अन्य खिलाड़ियों के साथ दावेदारों में शामिल हैं. सिलेक्टर्स ने उनका नाम शॉर्ट लिस्ट किया है.’

सोमवार को वैभव सूर्यवंशी का बल्ला खामोश रहा, जब वह सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ डेब्यूटेंट प्रफुल्ले हिंगे की गेंद पर गोल्डन डक का शिकार बन गए. इससे पहले वैभव ने इस सीजन दो बार 15-15 बॉल में फिफ्टी जमाई है. उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ इस सीजन के अपने पहले ही मैच में पचासा जमाया था. इसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ भी इतनी ही बॉल में फिफ्टी जमाई और सिर्फ 26 बॉल में 78 रनों का योगदान दिया था.

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