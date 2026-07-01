क्यों वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिली टी20 में जगह... क्या इन खिलाड़ियों के रहते कटा पत्ता? जानिए वजह

भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टी20 मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम कॉम्बिनेशन में रही. जानिए इसके पीछे क्या वजह है.

Written by: Gargi Santosh
Published: July 1, 2026, 11:04 PM IST
क्यों वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिली टी20 में जगह... क्या इन खिलाड़ियों के रहते कटा पत्ता? जानिए वजह
आने वाले मुकाबलों में उन्हें मौका मिल सकता है. (Photo from IANS)
  • वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल डेब्यू एक बार फिर टल गया
  • कप्तान श्रेयस अय्यर ने टीम कॉम्बिनेशन पर भरोसा जताया
  • इंग्लैंड ने भी अनुभवी खिलाड़ियों के साथ उतरने का फैसला किया
  • आकाश चोपड़ा की पुरानी टिप्पणी फिर चर्चा में आ गई

Vaibhav Sooryavanshi: भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला द रिवरसाइड ग्राउंड में खेला जा रहा है. मैच शुरू होने से पहले जिस नाम की खूब चर्चा हुई वो थे – वैभव सूर्यवंशी. बता दें कि इस स्टार खिलाड़ी को टी20 सीरीज के पहले मैच में डेब्यू का मौका नहीं मिला है. टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अनुभवी खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाया और वैभव को एक बार फिर बाहर बैठना पड़ा.

श्रेयस अय्यर ने अनुभवी खिलाड़ियों पर जताया भरोसा

टॉस जीतने के बाद, श्रेयस अय्यर ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया. उन्होंने कहा कि विकेट पर अच्छी घास दिख रही है, लेकिन टीम का इरादा साफ और मजबूत है. अय्यर ने यह भी बताया कि आयरलैंड सीरीज अब पीछे छूट चुकी है और ड्रेसिंग रूम का माहौल पॉजिटिव है. भारत ने इस मुकाबले में संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाया गया, जिसकी वजह से वैभव के लिए जगह नहीं बन सकी.

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आकाश चोपड़ा ने बताया वैभव को क्यों नहीं खिलाएंगे

कुछ दिन पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने कहा था कि मौजूदा टीम कॉम्बिनेशन को देखते हुए वैभव सूर्यवंशी के लिए तुरंत जगह बनाना आसान नहीं होगा. उनका मानना था कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी पहले से मजबूत दावेदारी रखते हैं. उन्होंने यह भी कहा था कि संजू हाल के बड़े टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं, इसलिए टीम मैनेजमेंट उनके अनुभव को नजरअंदाज नहीं करेगा.

क्या वैभव को अगले मैच में मिलेगा मौका?

भले ही वैभव सूर्यवंशी को अभी इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती. इस युवा खिलाड़ी ने IPL 2026 में अपने प्रदर्शन से लोगों का ध्यान खींचा और अब टीम में शामिल होना ही उनके लिए बड़ा कदम माना जा रहा है. आने वाले मुकाबलों में उन्हें मौका मिल सकता है. फैंस की नजर अब अगले मैच पर टिक गई है कि क्या वैभव का इंटरनेशनल डेब्यू देखने को मिलेगा.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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