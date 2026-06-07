वैभव सूर्यवंशी के लिए BCCI का बड़ा फैसला, माता-पिता को दिया विदेशी दौरे पर साथ जाने का विकल्प

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि वैभव के पिता श्रीलंका जाएंगे. साथ ही उन्हें यूके-आयरलैंड भी साथ जाने का ऑफर दिया गया जाएगा.

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Photo Credit: IPL/BCCI

Vaibhav Sooryavanshi: अक्रामक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इन दिनों जबरदस्त तरीके से सुर्खियां बटोर रहे हैं. आईपीएल में उनके धाकड़ प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम में उन्हें शामिल किया गया है. वैभव सूर्यवंशी फिलहाल श्रीलंका में आयोजित होने वाली ‘इंडिया ए’ त्रिकोणीय सीरीज में हिस्सा लेने के लिए गए हैं. अब बीसीसीआई ने उन्हें लेकर एक शानदार पहल की है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने वैभव के पिता का भी वहां जाने का इंतजाम किया है. अब 15 वैभव सूर्यवंशी के पिता ट्राई-सीरीज के लिए उनके साथ श्रीलंका जा सकेंगे. उनके पिता को वैभव संग यूके और आयरलैंड जाने का भी विकल्प दिया गया है. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने बताया, “वैभव सूर्यवंशी के पिता आज श्रीलंका आ रहे हैं और हम उन्हें ऑफर करेंगे कि अगर वह यूके और आयरलैंड भी जाना चाहते हैं, तो उनके लिए इंतजाम किए जाएंगे.”

श्रीलका जाएंगे वैभव सूर्यवंशी के पिता

वैभव सूर्यवंशी 9 जून से शुरू हो रही ट्राई-सीरीज में भारत ए की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे. सैकिया ने आगे बताया कि वैभव की उम्र अभी काफी कम है और इसी वजह से ये इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि वह नए माहौल में बेहतर महसूस करें. शनिवार को आयरलैंड-इंग्लैंड और एशियन गेम्स के लिए चुनी गई भारतीय टी20 टीम में भी वैभव को जगह दी गई है.

बीसीसीआई ने लिया फैसला

बीसीसीआई सचिव ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी पहले हमेशा अंडर-19, जूनियर या सब-जूनियर टीमों के साथ यात्रा करते थे, इसलिए वह उस माहौल में सहज थे. उन्होंने बताया कि अब वैभव सीनियर खिलाड़ियों के साथ रहेंगे, जो उनके लिए एक नया अनुभव होगा. चूंकि वह अभी केवल 15 साल के हैं, इसलिए बीसीसीआई चाहता है कि वह खुद को आरामदायक और सुरक्षित महसूस करें.

क्यों लिया फैसला

सैकिया ने कहा कि माता-पिता के साथ रहने से वैभव को मानसिक रूप से सहारा मिलेगा और वह ज्यादा सहज महसूस करेंगे. इसी वजह से बोर्ड ने उनके माता-पिता को दौरे पर साथ रहने की सुविधा देने का फैसला किया है. सैकिया ने जोर देकर कहा कि बोर्ड की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि सूर्यवंशी जैसा खिलाड़ी नई टीम के माहौल में अकेला महसूस न करे. उन्होंने कहा, “देखिए, हमारी कुछ जिम्मेदारी है कि कोई भी नए माहौल में असहज या अकेला महसूस न करे. यह हमारा बेसिक प्रिंसिपल है. हम चाहते हैं कि वह धीरे-धीरे सीनियर टीम में एडजस्ट हो जाएं.”

सबसे कम उम्र में डेब्यू

सूर्यवंशी अब भारत के सबसे कम उम्र के इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने की कगार पर है. अभी भारतीय पुरुष क्रिकेट यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है, जिन्होंने 1989 में 16 साल और 205 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू किया था. (इनपुट: आईएएनएस)